АМКУ расследует злоупотребление "Нафтогазом" монополией при продаже газа: в НАК объяснили, в чем дело

Антимонопольный комитет начал рассмотрение дела о злоупотреблении газопоставляющей компанией "Нафтогаз Трейдинг" монопольным положением на рынке оптовой реализации природного газа.

Как говорится в сообщении АМКУ, он исследует наличие в действиях компании, входящей в группу "Нафтогаз", разных подходов к формированию цены на газ для различных поставщиков этого топлива.

В конце апреля 2021 года группа "Нафтогаз" сообщила о готовности дать возможность покупать газ поставщикам, перепродающим его населению, чтобы те могли создать собственный годовой тарифный план на период мая 2021 - апреля 2022 года.

При этом утверждалось, что основные положения годового контракта "Нафтогаз Трейдинга" содержат единые стандартные условия для всех поставщиков газа бытовым потребителям с фиксированной годовой ценой. Однако в АМКУ стали поступать заявления поставщиков газа, по мнению которых договоры "Нафтогаз Трейдинга" содержали дискриминационные условия.

Отмечается, что доля "Нафтогаз Трейдинга" на рынке оптовой продажи газа по итогам 2020 года и первого полугодия 2021 года составила более 35%, что свидетельствует о наличии структурных признаков монопольного положения на нем.

"Кроме того, ввиду вертикальной интеграции группы "Нафтогаз", ООО "ГК "Нафтогаз Трейдинг" имеет стабильный доступ к основному ресурсу (сырью) по сравнению с ограниченным доступом конкурентов на соответствующем рынке. Это в свою очередь свидетельствует о наличии у компании рыночной власти на рынке оптовой реализации (снабжения) природного газа", — указывают в комитете.

В "Нафтогазе" же поясняют, что речь идет о соглашении с ООО "Йе Энергия", которое давало ей возможность закупать газ у "Нафтогаз Трейдинга" дешевле, чем это могли делать конкуренты.

Оно также давало возможность весь газ, приобретенный по цене 7,4 грн за кубометр, перепродавать не населению, а коммерческим компаниям, цены для которых на рынке могут превышать и 40 грн за кубометр. При этом "Нафтогаз" был вынужден все равно поставлять газ для нужд населения.

Кроме того, контракт создавал неоправданные кредитные риски для "Нафтогаза", поскольку предусматривал оплату по факту за проданный газ в период до октября 2021 года.

"Соглашение с компанией "Йе Энергия", связанной с Дмитрием Фирташем, было заключено в марте 2021 года. Руководителем "Нафтогаза" в то время был Андрей Коболев, курировал соответствующее направление работы в компании главный исполнительный директор Отто Ватерландер, а непосредственным подписантом документов выступил директор дивизиона "Трейдинг" Виллем Коппульс", — отмечается в сообщении.

"Нафтогаз" сообщает, что с октября приостановил действие подписанного предыдущим руководством соглашения "Йе Энергией", чем предотвратил возможные многомиллиардные злоупотребления.

"Долги компании "Йе Энергия" перед национальной компанией по этим соглашениям не погашены по сей день. Благодаря расторжению указанного контракта новое руководство "Нафтогаза" предотвратило потери для государственной компании и, соответственно, получение сверхприбылей "Йе Энергией" на сумму более 110 млрд грн", — заявили в НАК.

Также в госкомпании заверяют, что сейчас уже продают газ всем компаниям, снабжающим население этим топливом, по единой цене и на одинаковых условиях в пределах балансирующей группы.