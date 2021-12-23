Фиксированная годовая цена не нарушает договоренности с МВФ — "Нафтогаз"

Фиксированная цена на газ для населения на целый год является распространенной европейской практикой.

Об этом заявил глава НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко, информирует РБК-Украина.

По его словам, такой способ формирования цен на газ он предложил, когда возглавлял Министерство энергетики.

"Это я предложил использовать европейскую практику, когда цена не меняется для населения каждый месяц, а когда по умолчанию контракт годовой. То есть только если вы хотите сильно сами и вы понимаете, что такое рыночная волатильность, и вы готовы брать на себя риск изменения цены каждый месяц или каждый день, тогда может быть контракт особенный, а по умолчанию у всех потребителей контракт годовой", – рассказал глава НАК.

Витренко отметил, что в таком случае поставщики, соответственно, могут менять цены только раз в год.

"Это не я придумал, так во многих европейских развитых странах. Регулятор сказал "ОК", с мая контракты по умолчанию стали годовыми. Все поставщики зафиксировали цены на год для потребителей, никакой МВФ не может запретить фиксировать цены в рамках годовых контрактов на год, два, три", – пояснил Витренко.

Он подчеркнул, что "Нафтогаз" создал балансирующую группу и в ее рамках предлагает поставщикам на оптовом рынке для потребностей населения газ по 7,42 грн/кубометр.

"Мы продаем все по одной цене, на равных условиях, а дальше перепродают все по разным ценам. Мы это мониторим, если честно, показываем даже в правительстве, депутатам, регулятору. Но у нас нет полномочий с этим что-то делать. Кроме того, у нас рынок. Мы продали по оптовой цене всем одинаково, а дальше они продают, как хотят", – сообщил Витренко.

Он добавил, что сейчас газ перепродают по очень разным ценам.

"7,88 грн, 7,18 грн, но есть и по 13,5 грн, как в Херсоне. Поэтому точно мы не можем сказать, какая будет цена в мае. Каждый будет ставить свою цену, даже если мы будем предлагать одинаковую цену на оптовом рынке", – подытожил глава "Нафтогаза".

Напомним, с 1 мая в Украине заработал годовой газовый продукт, который установил цену "Нафтогаза" для населения на уровне менее 7,90 грн за кубометр. Перед этим, 7 апреля, НКРЭКУ установила, что все бытовые потребители газа с 1 мая будут переведены на годовые контракты автоматически.

Как заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, после введения годового тарифа "Нафтогаз" работает над трехлетним продуктом, который может иметь еще лучшие условия.

Ранее сообщалось, что в 2022 году цены на газ для населения в Украине могут составлять 16-18 грн за кубометр.

На сегодняшний день средняя цена на газ для юридических лиц составляет 46 грн за кубометр. При этом 20 декабря "Газопоставляющая компания "НАК Нафтогаз" выставила на Украинской энергетической бирже 6 млн кубометров газа на декабрь и январь по рекордной цене 58,9-59,5 грн за кубометр.