Эксперты предрекают цену на газ в 16-18 грн за кубометр в 2022 году

Рост мирового потребления газа в 2022 году может привести к дефициту его импорта, из-за чего цены на газ для населения в Украине могут составлять 16-18 грн за кубометр (сейчас без учета доставки они стартуют от 7,96 грн за кубометр), либо правительству снова придется их дотировать из бюджета. Об этом в комментарии Delo.ua рассказал исполнительный директор Ассоциации энергоэффективных городов Святослав Павлюк.

"Цена газа сегодня на европейском рынке на пике, $1700. Она может откатиться, но не думаю, что ниже $600 в апреле. По окончанию отопительного сезона все выйдут с пустыми хранилищами и начнут закупки на следующий отопительный сезон", — объясняет Павлюк.

Это приведет к тому, что Украине нужно будет увеличивать затраты на импорт. Нашей стране для успешного прохождения отопительного сезона необходимо 18 млрд кубометров газа. Из них 13 млрд кубометров — это газ украинского государственного производителя, то есть собственный газ покрывает только 60% потребления населения и теплокоммунэнерго. Таким образом, оставшиеся 5 млрд кубометров нужно где-то закупить.

В нынешнем 2021 году эти необходимые 5 млрд кубометров остались с "богатого" 2020 года, когда цена на газ была в падении. В 2022 году этого запаса не будет. То есть их нужно будет докупить по цене 500-600 долларов. Газ нужно закачать, транспортировать, распределить, плюс НДС — в результате цена импортного газа для Украины составит 20-25 тысяч гривен.

"Даже если разбавить этот газ с украинским газом по 8 тысяч, это 40% импорта, и мы выйдем на цену в 16-18 тысяч грн за тысячу кубометров на следующий год для населения по льготной цене. Либо бюджет снова будет субсидировать "Нафтогаз" в нарушение всех обязательств", — говорит Святослав Павлюк.

Бизнес фактически оплачивает тот дисбаланс рынка, который сложился между реальной ценой на газ и ценой для населения. К этому добавляются тарифы на электроэнергию, которые бизнес также платит по рыночной цене.

"Наша экономика энергозатратна, и это ударит по многим предприятиям: и по пекарской, и по кондитерской промышленности, и по металлургии, и по металлообработке, стоимость всей их продукции поползет вверх, — говорит эксперт. — Соответственно, все это будет закладываться в товары, и это почувствуют все. Предприятия, которые занимаются производством минеральных удобрений, могут остановиться, потому что они в принципе нерентабельные: немного выше цена на газ — они остановятся и будут ждать, пока цена упадет".

В долгосрочной перспективе, по оценке экспертов, газ вряд ли подешевеет: "Согласно прогнозам Международного энергетического агентства, существует долгосрочная тенденция роста потребления газа как в Европе, так и в Азии, причем в основном растет именно Азия. При этом существует процесс Green Deal, подразумевающий вывод угля. Поэтому потребление газа будет расти, а увеличение поставок пока не предвидится, поэтому цена будет оставаться высокой, и я бы к этому готовился", — подчеркивает Павлюк.

По мнению эксперта, единственный способ помочь потребителям энергоресурсов, особенно на бытовом уровне — это энергоэффективность. То есть сокращение потребления, которое повлияет и на размер счетов, и на энергетическую безопасность Украины в зимний период.

При этом риски существуют и для нынешнего отопительного сезона.

"В 2021 году мы фактически используем запас газа, который остался с 2020 года. Если мы не будем его слишком переиспользовать сейчас на производство электроэнергии, теоретически нам его хватит до конца отопительного сезона, — говорит Павлюк. — Но если мы будем сейчас массово из-за отсутствия угля жечь газ в ТЭС, как это уже делают на Луганской ТЭС, то примерно 5 февраля, если будут низкие температуры, высокое текущее потребление, и при отсутствии импорта, мы получим большую проблему с отоплением городов".

Как ранее писало Delo.ua в материале "Промышленность умрет. Как из-за роста цен на газ уже страдают целые отрасли украинской экономики и закрываются бизнесы", сейчас средняя цена на газ для юридических лиц составляет 46 грн за кубометр. При этом 20 декабря "Газопоставляющая компания "НАК Нафтогаз" выставила на Украинской энергетической бирже 6 млн кубометров газа на декабрь и январь по рекордной цене 58,9 — 59,5 грн за кубометр.