Энергетический кризис: Луганская ТЭС переходит с угля на газ

Луганская ТЭС из-за отсутствия в достаточных объемах запасов угля на складах переходит на газ.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики Украины.

"Из-за блокирования Россией поставок угля железнодорожным путем, для этой ТЭС нет еще другого способа обеспечить достаточный запас топлива, кроме замены угля на газ", — заявили в Минэнерго.

Там подчеркнули, что стабильное обеспечение тепло- и электроснабжением – главный приоритет отопительного сезона.

Для реализации такой возможности правительством 15 декабря было принято протокольное поручение Минэнерго, НКРЭКП, Укрэнерго и "Нафтогазу" разработать соответствующий механизм.

"Именно поэтому НКРЭКП 17 декабря принял решение о введении соответствующей вспомогательной услуги. Этот механизм обеспечит безубыточность деятельности по производству электрической энергии на Луганской ТЭС при использовании в качестве топлива природного газа и будет применяться только к периоду возможного отсутствия в достаточных объемах запасов угля на складах через действия Российской Федерации", — подчеркнули в ведомстве.

В Минэнерго отметили, что использование такой вспомогательной услуги на других ТЭС пока не планируется.

Отметим, 17 декабря в ходе "Часа вопросов к правительству" премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что проблема с критической нехваткой угольного сырья для энергогенерирующих предприятий решена, поскольку запасы на складах медленно, но все же растут.

Накануне СМИ сообщили, что СБУ направила в Кабмин отчет о нехватке угля на теплоэлектростанциях, констатировав, что сейчас запасы более чем в пять раз ниже плановых.