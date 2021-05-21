Годовой тариф: в Украине разрабатывают трехлетний газовый продукт

"Нафтогаз" после введения годового тарифа на газ для населения работает над трехлетним продуктом, который может иметь еще лучшие условия.

Об этом в пятницу, 21 мая, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде, отвечая на вопросы народных депутатов.

"В Украине полноценно заработал рынок природного газа, то есть цена регулируется рынком, а не коррупционными чиновниками или схемами. Вопрос стоит в том, как эффективно формировать рыночную цену. Над этим работаем с "Нафтогазом", — сказал он.

Глава правительства напомнил, что с 1 мая в Украине заработал годовой продукт, который установил цену "Нафтогаза" для населения на уровне менее 7,90 грн за кубометр.

"Соответственно, дальше "Нафтогаз" работает над продуктами, как вы и предложили, например, над трехлетним продуктом, который может иметь еще лучшие условия, более фиксированную и понятную цену для населения. Но также есть на выбор и продукт на 1 месяц, и люди могут выбирать для себя различные варианты", — отметил Шмыгаль.

Ранее газопоставляющая компания "Нафтогаз Украины" озвучила фиксированный годовой тариф на газ. Он составляет 7,96 грн/кубометр с НДС, без стоимости распределения (доставки).

25 апреля 2021 года поставщики газа опубликовали свои годовые тарифы на газ.

27 апреля ООО "Газоснабжающая компания "Нафтогаз Трейдинг" направило 30 сбытовым предприятиям по всей Украине предложения по годовому контракту на поставку газа с фиксированной ценой.

Напомним, 7 апреля НКРЭКУ установила, что все бытовые потребители газа с 1 мая будут переведены на годовые контракты автоматически.