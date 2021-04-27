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20 минут назад

Годовой тариф: "Нафтогаз" предложил свой газ 30 газсбытам для перепродажи населению

У контрагентов есть время до 28 апреля включительно обсудить условия договора и предоставить первые заявки на объемы на май 2021 года

Фото: twitter.com/NaftogazUkraine Фото: twitter.com/NaftogazUkraine
Фото: twitter.com/NaftogazUkraine

ООО "Газоснабжающая компания "Нафтогаз Трейдинг" направило 30 сбытовым предприятиям по всей Украине предложения по годовому контракту на поставку газа с фиксированной ценой.

Об этом сообщает пресс-служба "Нафтогаза".

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"У контрагентов есть время до 28 апреля включительно обсудить условия договора и предоставить первые заявки на объемы на май 2021 года. Основные положения контракта содержат единые стандартные условия для всех поставщиков газа бытовым потребителям с фиксированной годовой ценой", — говорится в сообщении.

В частности, договор предусматривает четко определенный минимальный и максимальный объем газа на год. При этом газопоставляющая компания должна закупить не менее 50% от максимального годового заказа.

Указано, что ежемесячные объемы поставок устанавливаются на основе исторических данных по потреблению газа.

Как отмечается, сбытовые компании должны до 25 числа подать заявку на закупку газа в следующем месяце, исключая май 2021 года. В то же время они могут отказаться от месячной закупки или заказать от 75% до 100% месячного планового объема.

"Финансовые условия предусматривают рыночную цену газа, которая устанавливается по формуле. Покупатель может оплатить газ по предоплате. В случае постоплаты, которая происходит в течение 45 дней после месяца поставки, газсбыт должен предоставить банковскую гарантию для периода закупки с октября по март. С апреля по сентябрь достаточно гарантии материнской компании", — пояснили в компании.

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Причем цена газа зависит от сроков обращения о подписании контракта.

"Ресурсный портфель группы "Нафтогаз" формируется из трех источников: добыча, импорт и подземные хранилища. Мы стараемся не использовать перекрестное субсидирование, а продавать весь газ по рыночным ценам. Мы делаем это как на бирже, так и по прямым договорам. При этом применяем недискриминационный, единый подход ко всем клиентам: или "ЙЕ Энергия", или газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины", или газсбытовые компании", — заявил главный исполнительный директор — исполнительный директор по трансформации группы "Нафтогаз" Отто Ватерландер.

Он добавил, что с введением годовой цены для бытовых потребителей важно, чтобы сбыты определились, как они будут руководить собственным газовым портфелем: от этого зависит их конкурентоспособность.

Ранее компания "Нафтогаз Украины" озвучила фиксированный годовой тариф на газ. Он составляет 7,96 грн/кубометр с НДС, без стоимости распределения (доставки).

Известно, что 25 апреля поставщики газа опубликовали свои годовые тарифы на газ.

Напомним, 7 апреля НКРЭКУ установила, что все бытовые потребители газа с 1 мая будут переведены на годовые контракты автоматически.

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