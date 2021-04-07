Всех бытовых потребителей газа в Украине автоматом переведут на годовые контракты с мая

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг установила, что все бытовые потребители газа с 1 мая будут переведены на годовые контракты автоматически.

Такое решение было принято на заседании 7 апреля, сообщает пресс-служба регулятора. Отмечается, что решение направлено на обеспечение защиты прав бытовых потребителей от ценовых колебаний на рынке природного газа.

Населению предоставляется возможность потреблять газ в течение года по фиксированной цене, которая будет предлагаться поставщиками и действовать в период с 1 мая текущего года по 30 апреля следующего года. В то же время поставщики газа смогут предлагать другие коммерческие предложения для потребления бытовым потребителям.

"Введение годового продукта для бытовых потребителей природного газа является важнейшим решением. С 1 мая текущего года по умолчанию будет введена годовая цена газа для всех бытовых потребителей. Это избавит их от турбулентности ценовых колебаний. При этом процедура смены поставщика остается простой и открытой, также предусматривается возможность для потребителя менять годовой продукт на любой другой, будет предлагаться поставщиком", — подчеркнул глава НКРЭКУ Валерий Тарасюк.

Регулятор также обращает внимание всех поставщиков газа, которые осуществляют или намерены осуществлять поставки населению с 1 мая, на необходимость выполнения обязательств по проведению расчета и обнародованию в срок до 25 апреля на собственных сайтах цены на газ, который будет поставляться в рамках базового годового предложения.

Отметим при этом, что ранее сообщалось, что фиксированная годовая цена на газ для населения должна была заработать уже с 1 апреля. С этой даты переставало действовать ограничение цены на рынке газа в 6,99 грн/кубометр, установленной для бытовых потребителей Кабинетом министров на февраль-март. В Министерстве энергетики, напомним, отказались от продления такой меры. Тем временем после отмены ограничения ряд газсбытов повысил свои цены выше 6,99 грн/кубометр.