Газ в Украине теперь считают в киловатт-часах: как будет меняться цена для украинцев

2 ноября Верховная Рада приняла законопроект №2553 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно внедрения на рынке природного газа учета и расчетов по объему газа в единицах энергии".

За длинным и сложным названием скрывается процесс, который должен привести украинские газовые расчеты к одной энергетической единице: вместо кубометров природный газ будет учитываться в киловатт-часах (кВт*ч). Впрочем, как это часто бывает, в окончательную редакцию законопроекта вошел не только переход, но и дополнительные нюансы. Delo.ua разбиралось, что такое энергетические единицы, зачем они нужны и что еще спрятали депутаты в новом законе.

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Законопроект №2553 в его первой редакции, которая была достаточно благосклонно воспринята игроками рынка, Рада передала на повторное второе чтение еще 15 июля 2020 года.

В чем, собственно, суть. Природный газ бывает разный по калорийности. То есть, сжигая один и тот же объем газа из Норвегии и, скажем, из России, вы получите разное количество энергии. Соответственно, в Европе газ считают в энергетических единицах — мегаватт-часах и киловатт-часах — уже давно.

Украина пользуется системой учета, созданной еще в СССР, то есть кубометрами, вне зависимости от того, насколько калорийный газ. Это создает дополнительные проблемы: покупая газ в той же Европе, мы платим цену за мегаватт-час, потом используем коэффициент, чтобы перевести эти мегаватт-часы в кубометры, и торгуем на территории страны уже в кубометрах.

Коэффициент калорийности газа

Коэффициент калорийности отличается в зависимости от качества газа.

К примеру, согласно изначальному тексту того же законопроекта 2553, оператор газотранспортной системы ("Оператор ГТС Украины") и оператор газохранилищ ("Укртрансгаз") будут проводить перерасчет объемов услуг по транспортировке и хранению (закачке, отбору) природного газа, заказанных до вступления в действие этого закона "с применением коэффициента, который соответствует значению высшей теплоты сгорания природного газа 10,35 кВт*ч/куб. м". То есть один кубический метр природного газа, согласно данной норме, дает 10,35 киловатт-часа энергии.

Впрочем, как уточнили для Delo.ua участники рынка, еще осенью 2020 года после дискуссии, в том числе, с иностранными партнерами, эта норма изменилась и теперь составляет 10,595 кВт*ч/куб. м.

Для таких перерасчетов, согласно тексту того же закона, операторы ГРС будут использовать коэффициент 10,64 кВт*ч/куб. м.

В свою очередь словацкий газовый оператор Eustream дает значение этого коэффициента на ноябрь в 10,605 кВт*ч/куб. м газа, сожженного при температуре 20 градусов по Цельсию.

Впрочем, это граничные нормы. Теплотворность газа в Украине, от которой зависит его калорийность, можно посмотреть в ежемесячном отчете "Оператора ГТС Украины". Средневзвешенная нижняя теплота сгорания природного газа, который подает ОГТСУ, более 8229 ккал/куб. м при норме в 7800 ккал/куб. м.

Самый "жирный" газ, как показывает сентябрьский отчет, был в Ивано-Франковской области, самый "тощий" — в Кировоградской. При этом, поскольку потребление считают в кубометрах, разница в калорийности, хотя она составляет около 300 килокалорий на куб, в платежках не отображается.

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При этом участникам рынка переход с кубометров на киловатт-часы ничего не стоит: в реальности ОГТСУ, операторы ГРС и газсбыты используют параллельный учет газа в кубометрах и энергетических единицах еще с 2017 года, а "Укртрансгаз" — с апреля 2021 года. Эту информацию даже показывают в платежках для ознакомления.

При этом бытовому потребителю, то есть населению, ничего делать не нужно: счетчиков, которые учитывают в киловатт-часах, нет (слишком дорого), поэтому учет в новых энергоединицах будут вести операторы ГРС по своим приборам, а затем потребленный объем в киловатт-часах поделят между бытовыми потребителями пропорционально потребленным кубометрам, и уже поставщик выставит корректные платежки. Сами же украинцы наконец получат возможность сравнить, чем дешевле отапливать дома — газом или электроэнергией, потому что и то, и другое будет считаться в одной энергетической единице.

По словам CEO газопоставляющей компании ETG.ua Владимира Шведкого, такой подход более честный и правильный по отношению к потребителю, поскольку в этом случае он платит не за объем, а за энергию, которая вырабатывается при сжигании природного газа в кВт/ч, что выгоднее.

"Переход на измерение газа в кВт/часах позволит потребителям — предпринимателям сегмента малого и среднего бизнеса, а также промышленным потребителям — более эффективно использовать свои средства. Следовательно, от затягивания с переходом на другие энергоединицы проигрывает конечный потребитель газа", — говорит Шведкий.

Впрочем, все это хорошие новости. Дело в том, что законопроект был подготовлен профильным парламентским комитетом ко второму чтению за день до голосования. И по законам жанра в него были внесены правки, которые совсем не имеют отношения ни к единицам измерения газа, ни к синхронизации рынка газа с европейским.

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Правки под отопительный сезон

Законопроект 2553 оброс несколькими любопытными подробностями, которые участники энергетического комитета Рады вносили "с руки".

Так, в частности, согласно поправке главы энергокомитета Андрея Геруса, конечные и переходные положения дополнили пунктами 71-73. Согласно этим пунктам, временно, до 31 марта 2022 года, регулятор, то есть НКРЭКУ, имеет право "утверждать граничные цены, по которым поставщик "последней надежды" (укр. — постачальник "останньої надії", ПОН) осуществляет поставку природного газа в период с 1 октября 2021 года по 31 марта 2022 года".

Таким образом, НКРЭКУ получит возможность регулировать цены ПОН для следующих категорий потребителей: бытовые потребители; бюджетные учреждения (образовательные учреждения, заведения здравоохранения, коммунальные предприятия); предприятия, производящие тепловую энергию (кроме собственно теплокоммунэнерго туда вписали и ОСББ с собственными котельными).

Если в период с 1 октября по 1 декабря 2021 года бюджетные учреждения не успеют заключить договор с поставщиком, есть срок до 30 ноября, чтобы заключить договор с ПОН.

При этом цены ПОН уже известны: население будет платить 7,96 грн за куб (или же за обозначенное количество киловатт-часов), бюджетные организации — 16,8 грн, предприятия теплокоммунэнерго — 7,42 грн.

Однако закон, позволяющий НКРЭКУ утверждать тарифы для поставщика "последней надежды" для ряда категорий, обошел стороной гигантскую часть газового рынка — операторов газораспределительных сетей, которые используют газ для балансировки системы, как и "Оператор ГТС".

Таким образом, уже есть ряд принятых постановлений, которые достаточно сложно трактовать.

Существует постановление Кабинета министров №1011 от 27 сентября 2021 года "Некоторые вопросы деятельности акционерного общества "Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины". В частности, среди основных направлений деятельности "Нафтогаза" в 2021 году указано следующее: "Поставка природного газа операторам газораспределительных сетей для покрытия производственно-технических потерь природного газа в соответствии с условиями установления тарифов на распределение газа".

29 октября 2021 года НКРЭКУ приняла постановление 1909, которое вносит изменения в ряд документов, регулирующих газовый рынок. В частности, изменения коснулись Правил поставки природного газа и Кодекса газораспределительных сетей. Во-первых, операторов газораспределительных сетей теперь считают потребителем газа, хотя они им не являются. Ранее они покупали газ по договорам купли-продажи, а не поставки.

Во-вторых, согласно обновленным Правилам поставки, поставщик "последней надежды" (эту роль выполняет газопоставляющая компания "Нафтогаз Украины") будет осуществлять поставку газа оператору газораспределительной сети (то есть, по-старому, облгазу) в случае, если у оператора отсутствует либо поставщик, либо у него отклонена номинация на информационной платформе ОГТСУ. То есть фактически "Оператор ГТС" может отклонить номинацию из-за наличия спорных долгов и автоматически перевести оператора ГРС в реестр ПОН по количеству закачиваемого и отбираемого газа, несмотря на наличие договора купли-продажи

При этом никакого регулирования цены для ПОН при закупке топлива на технологические затраты и балансировку не предусмотрено. НКРЭКУ на данный момент не наделена полномочиями по установлению цен для производственно-технологических затрат.

Следовательно, к операторам ГРС будет применяться формульное ценообразование. Согласно формуле, стоимость такого газа на ПОН составляет 40 грн в октябре и 30 грн в ноябре. Таким образом, если законопроект 2553 пройдет в Раде без изменений, появятся реальные условия для повышения тарифа на распределение: в нынешней ситуации стоимость технологического газа при цене 40 тыс. грн за тысячу кубометров выльется в 2,2-2,5 грн за кубометр распределения, без учета инвестпрограмм, зарплат и прочих затрат операторов ГРС.

Ранее глава "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что госкомпания готова подставить плечо облгазам. "Облгазы фактически не имеют поставщика, нет балансировки соответствующих отборов облгазов. "Нафтогаз" готов и здесь доказать свою роль лидера в формировании настоящего рынка. Мы готовы быть одним из поставщиков для облгазов", — сказал он.

По факту, таким образом топ-менеджер ответил на возможность роста тарифов на распределение газа, о возможном повышении которых написали СМИ. В частности, речь шла о повышении в среднем в три раза — с нынешних 1,44 грн до 4,14 грн за кубометр (в нескольких регионах с 1,5-1,7 грн до почти 9 грн). Позже, впрочем, НКРЭКУ эту информацию опровергла.

Однако в целом создается впечатление, что нас ждет ситуация, при которой у операторов ГРС не будет средств в тарифе для расчетов с ПОН, и спустя время у газопоставляющей компании "Нафтогаз Украины" появится повод взыскивать безнадежную задолженность в судебном порядке. Ведь вряд ли государство решится учесть реальную стоимость газа с ПОН в тарифах на распределение, которые устанавливает НКРЭКУ.

Глава Ассоциации газового рынка Украины Денис Сенекутов отмечает, что данная инициатива не обсуждалась с операторами ГРС, хотя касается их напрямую.

"Этим законом фактически четко перечислены категории, для которых НКРЭКУ сможет регулировать цену ПОН, и операторов ГРС там нет. После вступления в силу этого закона "Нафтогаз" не будет обязан поставлять газ по цене 7 гривен за куб. м, которая заложена в тарифе. А у оператора ГРС до 40% затрат в тарифе составляют затраты на технологический газ. Если НКРЭКУ имеет право регулировать цену поставщика "последней надежды", то она может отрегулировать его цену и соответствующие затраты заложить в тариф. Если такой возможности нет, то мы ориентируемся на то, что цена газа для операторов будет выше 30 грн за куб. м. Тогда инициатива операторов пересчитать тарифы и повысить их также вполне оправдана", — говорит Сенекутов.

По его словам, в ноябре-декабре операторам ГРС нужно примерно 100 млн куб. м газа. При цене газа в 30 грн за куб. м это 3 млрд гривен убытков для операторов ГРС в том случае, если ситуация не изменится.

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Должникам можно менять поставщика газа

Еще одно интересное нововведение должно облегчить жизнь потребителя-должника: это невозбранный уход от поставщика газа, даже если у вас есть долги.

При этом участники рынка говорят, что такая возможность существует давно. "В настоящее время бытовой потребитель при переходе к другому поставщику природного газа не обязан предоставлять справку об отсутствии задолженности перед предыдущим поставщиком. Это значит, что сегодня миграция клиентов допустима при наличии дебиторской задолженности", — говорит СЕО ETG.ua Владимир Шведкий.

Откуда взялась эта норма, которая и так существовала по распоряжению НКРЭКУ?

Эксперты рынка связывают этот момент, в том числе, и с напряженной ситуацией вокруг поставщиков газа в Одессе и Киеве: потребители, в принципе, и так имели возможность уйти согласно постановлению НКРЭКУ, однако поставщики, которым они были должны, обратились в суд.

Поэтому теперь часть 2 статьи 14 закона звучит так: "Смена поставщика по инициативе потребителя должна быть завершена в срок не более трех недель со дня сообщения таким потребителем о намерении сменить поставщика; до прекращения договора поставки действующий поставщик обязан обеспечивать поставку природного газа потребителю на условиях действующего договора. Наличие спора между действующим поставщиком и потребителем, который заявил о намерении сменить поставщика, не является основанием для задержки в заключении и выполнении договора поставки с новым поставщиком".

Рынок газа перестал быть рынком

В свою очередь основатель консалтинговой компании EXPRO Consulting Геннадий Кобаль отмечает, что сам законопроект хоть и является вполне прогрессивным, однако рынок газа в Украине перестал быть рынком.

"Фактически рынок стал регулируемым. У нас цены для населения коммунальных предприятий и ТКЭ устанавливаются свыше. Сейчас они устанавливаются "Нафтогазом" по просьбе властей. Так быть не должно, если это будет делать НКРЭКУ, это будет правильнее. Однако вторая сторона вопроса — возвращение к регулированию и свертыванию рынка. Действительно, есть объективные причины, которые заставляют власти идти на такой шаг — делать цены фиксированными и прогнозированными. Но также нужно понимать, что когда ситуация на рынке газа стабилизируется, нужно будет отказываться от регулирования цен", — говорит Кобаль.

По его словам, сейчас власти заняты регулированием рынка газа, однако нужно предусмотреть также и возможность возвращения к рыночным отношениям.

"Сейчас рынок газа в Украине под большой угрозой, он сильно сократился. Сегодня только промышленные предприятия покупают газ по рыночным правилам. ТКЭ, бытовые потребители, коммунальные учреждения — они все закупают газ по фиксированной цене", — говорит Кобаль.

Действительно, фиксированная цена на газ сделала гегемоном рынка "Нафтогаз", у которого есть в достаточном количестве дешевый газ собственной добычи. При этом многие бизнесы, которые с момента запуска рынка в прошлом году также решили продавать газ населению, закрылись после запуска "годового газового продукта".

Из-за "газового ралли" в Европе позиции "Нафтогаза" только усилились. Ряд правительственных решений превратил эту компанию в полноценное "министерство газа", от которого теперь зависит как население, так и частный бизнес.

Решить проблему технологического газа для операторов ГРС можно будет очередным постановлением Кабмина, однако если "Нафтогаз" из-за кризиса стал сильнее, то другие компании по тем же причинам оказались заложниками чиновников. И это не очень вписывается в определение рыночной экономики.

Дмитрий Бунецкий, Степан Крьока, специально для Delo.ua