В первом полугодии "Нафтогаз" сократил убыток до 1,7 млрд гривен

В первом полугодии 2021 года по сравнению с первым полугодием 2020 года группа "Нафтогаз" сократила убыток до 1,65 млрд гривен. Об этом сказано в финансовом отчете "Нафтогаза".

Сообщается, что первое полугодие 2021 года компания закончила с убытком 1,65 млрд гривен, тогда как в первом полугодии 2020 года убыток составлял 11,541 млрд гривен. Доход от реализации продукции в первом полугодии 2021 составил 105,56 млрд гривен против показателя 72,555 млрд гривен за первое полугодие 2020. Доналоговая прибыль "Нафтогаза" за отчетный период составила 3,282 млрд гривен, а доналоговый убыток в прошлом году составлял 15,921 млрд гривен.

В отчете сказано, что с 1 августа 2020 для компании были прекращены специальные обязанности, возложенные в части продажи газа для нужд населения и религиозных организаций, и с 20 мая 2021 года в части продажи природного газа для производителей тепловой энергии, что привело к новым договорным условиям с этими группами клиентов. При этом в марте 2021 года "Нафтогаз" разработал годовые договоры на поставку природного газа для нужд населения с региональными газоснабжающими предприятиями по фиксированной цене 7,9 гривен за куб. м.

Напомним, ранее "Нафтогаз" отказался предоставлять финансовый отчет за первое полугодие 2021 года, аргументируя тем, что финансовый отчет компании не является публичной информацией.

Ранее сообщалось, что "Нафтогаз" — единственная крупная госкомпания из ТОП-15, избранных правительством для реформы корпоративного управления, не обнародовала собственный финансовый отчет за полугодие.

Напомним также, 27 сентября Кабинет министров Украины уволил членов наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" от государства в лице Юлии Ковалив, Наталии Бойко и Юлии Свириденко вслед за независимыми директорами, которые подали в отставку в начале сентября.

Ранее о своей отставке заявили независимые члены наблюдательного совета "Нафтогаза" Лескуа Бруно Жан Гастон, Людо Ван дер Хейден и председатель наблюдательного совета Споттисвуд Клэр Мэри Джоан.

Кроме членов наблюдательного совета компанию "Нафтогаз Украины" также решили покинуть главный исполнительный директор Отто Ватерландер и финансовый директор Петер ван Дрил.