В "Нафтогазе" уверены: финотчет государственной компании — не публичная информация

Акционерное общество НАК "Нафтогаз Украины" не предоставило финансовый отчет за первое полугодие 2021 года. По версии НАК "Нафтогаз Украины", финансовый отчет компании не является публичной информацией.

Так ответили в "Нафтогазе" на публичный запрос аналитиков проекта Марлина, выступающего за подотчетность государственных компаний.

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"Такой документ не содержит информации, представляющей общественный интерес (общественно необходимой). Запрашиваемый вами отчет содержит сведения ее собственной хозяйственной деятельности, что не противоречит законодательству", — отмечается в ответе в национальной компании за подписью директора по интегрированным коммуникациям "Нафтогаза" Максима Белявского.

В "Нафтогазе" объясняют, что публикуют финансовую отчетность в соответствии с требованиями Хозяйственного кодекса на собственном сайте. Последний отчет датирован 2020 годом.

В соответствии с правительственным Порядком представления финансовой отчетности, результаты "Нафтогаза" уже должны быть подготовлены и направлены в Министерство финансов и Минэкономики. Однако оба ведомства подтвердили, что не получали отчета от газовой компании.

Также в Марлине не соглашаются, что финансовый отчет "Нафтогаза", по мнению юристов нацкомпании, является не публичной информацией. Ведь 100% акций компании управляются Кабинетом Министров Украины.

Ранее сообщалось, что "Нафтогаз" единственная крупная госкомпания из ТОП-15, избранных правительством для реформы корпоративного управления, не обнародовала собственный финансовый отчет за полугодие.

Напомним, 27 сентября Кабинет министров Украины уволил членов наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" от государства в лице Юлии Ковалив, Наталии Бойко и Юлии Свириденко вслед за независимыми директорами, которые подали в отставку в начале сентября.

Ранее о своей отставке заявили независимые члены наблюдательного совета "Нафтогаза" Лескуа Бруно Жан Гастон, Людо Ван дер Хейден и председатель наблюдательного совета Споттисвуд Клэр Мэри Джоан.

Кроме членов наблюдательного совета компанию "Нафтогаз Украины" также решили покинуть главный исполнительный директор Отто Ватерландер и финансовый директор Петер ван Дрил.