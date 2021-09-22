Два члена правления решили уйти из "Нафтогаза"

Главный исполнительный директор группы "Нафтогаз" Отто Ватерландер решил подать в отставку. Об этом он сказал в интервью изданию "Экономическая правда".

По его словам, после смены руководства "Нафтогаз" не состоит в стадии развития. Очень много решений заморожено, а председатель правления компании Витренко хоть и подтвердил стратегию "Нафтогаза", хочет заниматься другими вещами, которые не отвечают стратегии, и хотел бы организовать ее в другом формате. Также Ватерландер написал письмо наблюдательному совету, что больше не сможет работать эффективно.

"Я проинформировал наблюдательный совет, в такой ситуации нужно эффективное решение. Я понимаю, что наблюдательный совет пытался отстранить Юрия Витренко с должности председателя правления, но он этого не смог сделать. Соответственно, чтобы разрешить ситуацию, возможным решением станет мое увольнение", — сказал он.

Топ-менеджер добавил, что похожее письмо наблюдательному совету написал финансовый директор компании Петер ван Дрил.

Напомним, что 28 апреля Кабмин принял решение об увольнении Андрея Коболева с должности главы правления "Нафтогаза". А на его место назначили Витренко, который был исполняющим обязанности министра энергетики. Позже стало известно, что НАПК начало расследовать возможный конфликт интересов при замене главы правления Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева на Юрия Витренко. 15 июня глава НАПК Новиков направил в Кабмин предписание о необходимости расторжения контракта с Витренко.

Также отстранение Витренко инициировала глава наблюдательного совета "Нафтогаза" Кэтти Споттисвуд. Однако все решения об отстранении Витренко были заблокированы правительством.

7 сентября независимые члены наблюдательного совета "Нафтогаза" заявили о своей отставке. Так, наблюдательный совет газового гиганта покинули Лескуа Бруно Жан Гастон, Людо Ван дер Хейден и председатель наблюдательного совета Споттисвуд Клэр Мэри Джоан.

В тот же день премьер-министр Денис Шмыгаль дал поручение министру экономики Алексею Любченко провести конкурс по отбору новых независимых членов набсовета. Конкурс должен завершиться в ноябре, чтобы у нового состава набсовета было достаточно времени определиться с требованиями к кандидату на пост председателя правления и провести конкурс на эту должность до 1 мая 2022 года.

Напомним также, что Ватерландер и ван Дрил начали работу в "Нафтогазе" в январе 2020 года.

Ватерландер отвечал за трансформационные проекты группы, в частности внедрение новой операционной модели и дивизиональной структуры управления, реализацию кросс-функциональных процессов и разработку баз данных процессов. Также он руководил и принимал участие в инициативах развития, направленных на рост стоимости компаний группы "Нафтогаз", повышение эффективности бизнеса и ценности для акционеров.

Ван Дрил будет отвечать за развитие интегрированной корпоративной финансовой функции, определение финансовой политики, принципов и процедур группы "Нафтогаз".