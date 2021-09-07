Кабмин хочет выбрать нового главу "Нафтогаза" до 1 мая 2022 года

Кабинет министров хочет, чтобы конкурс по назначению нового председателя правления Группы "Нафтогаз" провели до 1 мая 2022 года. Об этом в своем телеграмм-канале написал премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, 7 сентября премьер дал поручение первому вице-премьер-министру, министру экономики Алексею Любченко в течение недели объявить конкурс по отбору четырех независимых членов наблюдательного совета "Нафтогаза".

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Конкурс должен закончиться в ноябре 2021 года, чтобы у нового состава набсовета было достаточно времени определиться с требованиями к кандидату на должность председателя правления и провести конкурс на его избрание не позднее чем до 1 мая 2022 года.

Напомним, что 28 апреля 2021 года Кабмин принял решение об увольнении Андрея Коболева с должности главы правления "Нафтогаза", а на его место назначили Витренко, который был исполняющим обязанности министра энергетики. Позже стало известно, что НАПК начало расследовать возможный конфликт интересов при замене главы правления Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева на Юрия Витренко.

Однако 15 июня 2021 года в НАПК заявили о нарушении закона при назначении Юрия Витренко на должность руководителя НАК. Нацагентство требует отменить соответствующее решение и разорвать контракт с Витренко, поскольку до назначения он работал исполняющим обязанности главы Минэнерго, а закон запрещает лицу, которое принимало решения в отношении предприятия, управлять им в течение года после увольнения.

Известно, что НАПК направило предписание такого содержания сначала Кабмину, а 1 июля — набсовету "Нафтогаза". Вскоре председатель наблюдательного совета "Нафтогаза" Клэр Споттисвуд инициировала отстранение Витренко с должности главы госкомпании после предписания НАПК. В то же время юридический департамент НАК считает предписание необоснованным. В свою очередь премьер-министр Денис Шмыгаль подал в суд на НАПК.

18 июня Окружной админсуд Киева приостановил действие предписания НАПК для главы правительства. Однако уже 16 июля НАПК обратилось в Шевченковский районный суд Киева с требованием о прекращении контракта между НАК "Нафтогаз Украины" и Юрием Витренко.