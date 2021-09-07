Энергетика 40 минут назад

Кабмин хочет выбрать нового главу "Нафтогаза" до 1 мая 2022 года

Премьер поручил министру экономики Любченко провести конкурс по отбору 4 независимых членов набсовета "Нафтогаза" до конца ноября

Кабмин хочет выбрать нового главу "Нафтогаза" до 1 мая 2022 года Кабмин хочет выбрать нового главу "Нафтогаза" до 1 мая 2022 года

Кабинет министров хочет, чтобы конкурс по назначению нового председателя правления  Группы "Нафтогаз" провели до 1 мая 2022 года. Об этом в своем телеграмм-канале написал премьер-министр Денис Шмыгаль. 

По его словам, 7 сентября премьер дал поручение первому вице-премьер-министру, министру экономики Алексею Любченко в течение недели объявить конкурс по отбору четырех независимых членов наблюдательного совета "Нафтогаза". 

Подпишитесь на канал DELO.UA

Конкурс должен закончиться в ноябре 2021 года, чтобы у нового состава набсовета было достаточно времени определиться с требованиями к кандидату на должность председателя правления и провести конкурс на его избрание не позднее чем до 1 мая 2022 года.

Напомним, что 28 апреля 2021 года Кабмин принял решение об увольнении Андрея Коболева с должности главы правления "Нафтогаза", а на его место назначили Витренко, который был исполняющим обязанности министра энергетики. Позже стало известно, что НАПК начало расследовать возможный конфликт интересов при замене главы правления Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева на Юрия Витренко. 

Однако 15 июня 2021 года в НАПК заявили о нарушении закона при назначении Юрия Витренко на должность руководителя НАК. Нацагентство требует отменить соответствующее решение и разорвать контракт с Витренко, поскольку до назначения он работал исполняющим обязанности главы Минэнерго, а закон запрещает лицу, которое принимало решения в отношении предприятия, управлять им в течение года после увольнения.

Известно, что НАПК направило предписание такого содержания сначала Кабмину, а 1 июля — набсовету "Нафтогаза". Вскоре председатель наблюдательного совета "Нафтогаза" Клэр Споттисвуд инициировала отстранение Витренко с должности главы госкомпании после предписания НАПК. В то же время юридический департамент НАК считает предписание необоснованным. В свою очередь премьер-министр Денис Шмыгаль подал в суд на НАПК.

18 июня Окружной админсуд Киева приостановил действие предписания НАПК для главы правительства. Однако уже 16 июля НАПК обратилось в Шевченковский районный суд Киева с требованием о прекращении контракта между НАК "Нафтогаз Украины" и Юрием Витренко.

АВТОР:

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Кабмин назначил временного главу ГФС перед ее ликвидацией
Кабмин назначил временного главу ГФС перед ее ликвидацией
Кабмин утвердил новую методику расчета средней зарплаты: что изменилось
Кабмин утвердил новую методику расчета средней зарплаты: что изменилось
Ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС повысят пенсии — Шмыгаль
Ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС повысят пенсии — Шмыгаль
Загрузка...
Новое видео
Як в Обухові сортують сміття киян та відходи з McDonald's

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. Электронные сигареты с никотином вредят здоровью так же, как и традиционные — исследование

  3. СБУ провела учения в зоне ООС. Удалось предотвратить "теракт" на вокзале Константиновки

  4. Энергетический кризис. Как местные власти собираются сдерживать рост цен на отопление

  5. Ричард Морган об эпидемии коронавируса: "Фантасты такие вещи предсказывают плохо"

Ивент
9 сентября стартует 17-я конференция MIHAS — крупнейшее событие рынка халяльных товаров 
9 сентября стартует 17-я конференция MIHAS — крупнейшее событие рынка халяльных товаров 
Конференция будет проходить с 9 сентября до 31 декабря в полностью виртуальном формате и соберет более 8000 участников рынка халяльной продукции из более чем 40 стран мира. Рассказываем, что на ней будет и как принять участие.
Загрузка...