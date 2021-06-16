Юристы "Нафтогаза" считают необоснованным предписание НАПК по Витренко

Юридический департамент НАК "Нафтогаз Украины" считает необоснованным и не отвечающим требованиям закона предписание Национального агентства по предотвращению коррупции относительно того, что Юрия Витренко незаконно назначили на должность председателя правления "Нафтогаза" и контракт с ним должен быть расторгнут. Об этом в комментарии Delo.ua сообщили в департаменте интегрированных коммуникаций НАКа.

Согласно сообщению, Витренко, выполняя обязанности министра энергетики Украины, не имел полномочий по контролю, надзору, подготовке или принятию соответствующих решений по деятельности "Нафтогаза", поскольку эта компания с 2016 года не относится к предприятиям, которые находятся в сфере управления Минэнерго.

"Основателем и единственным акционером компании является государство. Функции по управлению корпоративными правами государства в уставном капитале компании выполняет Кабинет министров Украины", — говорится в сообщении.

Также в сообщении сказано, что своим решением НАПК нарушает права "Нафтогаза", поэтому НАК имеет все основания обратиться в суд относительно защиты своих прав.

Напомним, ранее глава НАПК Алексей Новиков выдал предписание, согласно которому решение правительства относительно назначения Витренко на должность председателя правления "Нафтогаза" является незаконным, а контракт с Витренко должен быть расторгнут. В НАПК аргументируют это нормой закона, согласно которой после увольнения с публичной службы в течение года лицо не должно принимать участие в руководстве организациями, на которые оно могло влиять, когда работало на государство.

При этом глава наблюдательного совета "Нафтогаза" Клэр Споттисвуд созвала внеочередное заседание наблюдательного совета, чтобы обсудить отстранение Витренко.

Напомним также, что 28 апреля Кабмин принял решение об увольнении Андрея Коболева с должности главы правления "Нафтогаза". А на его место назначили Витренко, который был исполняющим обязанности министра энергетики. Позже стало известно, что НАПК начало расследовать возможный конфликт интересов при замене главы правления Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева на Юрия Витренко.