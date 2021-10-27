"Нафтогаз" уже три месяца скрывает от Кабмина свой финотчет

По состоянию на конец октября в Министерстве финансов и Министерстве экономики отсутствует отчет о выполнении финансового плана акционерного общества НАК "Нафтогаз Украины" за первое полугодие 2021 года. В Секретариате Кабинета министров Украины также не смогли найти отчет "Нафтогаза".

Такие ответы получили аналитики Марлина на запросы в министерства.

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В "Нафтогазе" ответили, что информация о финансовом состоянии компании публикуется на постоянной основе на собственном веб-сайте и в случае необходимости может быть загружена с официального ресурса. Однако последний опубликованный отчет датирован 2020 годом.

Впрочем, согласно правительственному Порядку представления финансовой отчетности, результаты "Нафтогаза" уже должны быть подготовлены и направлены в указанные министерства.

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"Субъекты управления в отношении предприятий, являющихся субъектами естественных монополий на общегосударственных рынках, и предприятий, плановый расчетный объем чистой прибыли которых превышает 50 миллионов гривен, и предприятия, субъектом управления которых является Кабинет министров Украины, представляют в Минэкономики и Минфин отчеты о выполнении финансовых планов отдельно по каждому предприятию", — говорится в порядке.

В частности, в документе сказано, что за I, II и III кварталы — не позднее 45 дней после окончания отчетного квартала компании отчитываются перед Минэкономики и Минфином.

То есть результаты за полугодие 2021 года "Нафтогаз" должен был подготовить и отправить в правительство еще в конце августа этого года.

Также "Нафтогаз" единственная крупная государственная компания из ТОП-15, избранных для реформы корпоративного управления, не обнародовала собственный финансовый отчет за полугодие.

По результатам 2020 года, компания "Нафтогаз" получила 19 млрд грн убытков.

Напомним, 27 сентября Кабинет министров Украины уволил членов наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" от государства в лице Юлии Ковалив, Наталии Бойко и Юлии Свириденко вслед за независимыми директорами, которые подали в отставку в начале сентября.

Ранее о своей отставке заявили независимые члены наблюдательного совета "Нафтогаза" Лескуа Бруно Жан Гастон, Людо Ван дер Хейден и председатель наблюдательного совета Споттисвуд Клэр Мэри Джоан.

В тот же день премьер-министр Денис Шмыгаль дал поручение министру экономики Алексею Любченко провести конкурс по отбору новых независимых членов набсовета.

Конкурс должен завершиться в ноябре, чтобы у нового состава набсовета было достаточно времени определиться с требованиями к кандидату на пост председателя правления и провести конкурс на эту должность до 1 мая 2022 года.

В период отсутствия набсовета при необходимости часть его функций может выполнять Кабинет министров в рамках собрания акционеров, утверждая необходимые решения.

Кроме членов наблюдательного совета компанию "Нафтогаз Украины" также решили покинуть главный исполнительный директор Отто Ватерландер и финансовый директор Петер ван Дрил.