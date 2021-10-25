Энергетика 60 минут назад

Кабмин одобрил поставку газа больницам по цене для бюджетников

Условия поставки ранее утвердили на период до конца 2022 года

Фото: Depositphotos Фото: Depositphotos
Фото: Depositphotos

Кабинет министров согласовал решение правления Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" о разрешении своей дочерней газопоставляющей компании "Нафтогаз Трейдинг" поставлять природный газ государственным и коммунальным учреждениям здравоохранения на условиях, соответствующих условиям для бюджетных учреждений и организаций.

Об этом свидетельствует распоряжение правительства №1295 от 23 октября. Речь идет, в частности, о медучреждениях, имеющих форму казенных предприятий, государственных учреждений, коммунальных некоммерческих предприятий, коммунальных учреждений, совместных коммунальных учреждений.

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По данным агентства "Интерфакс-Украина", Кабмин, в частности, разрешил НАК не требовать от государственных и коммунальных медучреждений возмещения убытков за уклонение от заказанных объемов потребления газа, а также оплаты штрафных санкций за небалансы. При этом указывается, что конечная цена для бюджетников установлена на уровне 16,554 грн/кубометр.

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Ранее "Нафтогаз" сообщал, что предложил бюджетным и религиозным организациям фиксированную цену 13,7 грн/кубометр (с транспортировкой и НДС называлась цена 16,8 грн/кубометр) на период до конца 2022 года.

Напомним, что 30 сентября Кабмин, Офис президента, местные власти и "Нафтогаз" подписали меморандум об урегулировании проблемных вопросов в сфере теплоснабжения, чтобы избежать повышения тарифов на тепло и горячую воду в этом отопительном сезоне. Тогда сообщалось, что он предусматривал цену на газ на уровне 7,4 грн/кубометр для населения и 13,6 грн/кубометр для бюджетников.

Власти обязались бесперебойно поставлять газ предприятиям теплокоммунэнерго для обеспечения тепла населения и социальной инфраструктуры, а также направлять субвенции бедным общинам на покрытие дефицита этих предприятий. Кроме того, в местные бюджеты решено направлять НДФЛ в размере дополнительно 4%, а также решено оставить местным бюджетам в 2022 году 13,44% топливного акциза.

Однако по факту в октябре сложилась ситуация, что меморандум не работает, поскольку местные власти не могут закупить газ у "Нафтогаз трейдинга" по обещанной льготной цене, должны закупать газ на тендерах, на которые "Нафтогаз" не выходит, а денег на закупку газа по взлетевшим рыночным ценам у местных властей нет.

Источник фото: Depositphotos

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