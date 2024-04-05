Украина хочет конфисковать имущество гауляйтера Балицкого, его отца и сына

Министерство юстиции Украины подало иск в Высший антикоррупционный суд о применении санкций в отношении гауляйтера временно оккупированной Запорожской области Евгения Балицкого, Виталия Балицкого и Александра Балицкого, которые сотрудничают с российскими оккупантами.

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Об этом сообщает пресс-служба Минюста.

Отмечается, что ведомство подало в Высший антикоррупционный суд иск о применении к Балицкому Евгению Витальевичу, Балицкому Виталию Брониславовичу и Балицкому Александру Евгеньевичу санкции, предусмотренной пунктом 1-1 части 1 статьи 4 Закона Украины "О санкциях".

В Минюсте напоминают, что Евгений Балицкий является бывшим депутатом Верховной Рады Украины, который после полномасштабного военного вторжения РФ на территорию Украины был назначен так называемым "губернатором Запорожской области".

"В качестве так называемого "губернатора", Балицкий активно сотрудничает с Россией, в частности он занимался организацией так называемого "референдума" о присоединении Запорожской области к РФ, а по состоянию на сегодняшний день он курирует выселение проукраинских жителей Запорожья из собственных домов, незаконную продажу их недвижимого имущества, а также распространяет в медиа пророссийскую пропаганду", - говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, Виталий Балицкий является отцом гауляйтера, который предоставляет мощности принадлежащих ему и захваченным им предприятиям вооруженным силам РФ с целью изготовления и ремонта их вооружения.

В то же время Александр Балицкий, сын предателя, вступил в пророссийскую военизированную группировку и активно участвует на стороне РФ против Вооруженных сил Украины.

ВАКС разрешил конфисковать активы коллаборанта Сальдо

10 ноября Высший антикоррупционный суд принял решение по делу по второму иску от Министерства юстиции Украины, согласно которому на коллаборанта и бывшего члена пророссийской партии "Оппозиционная платформа при жизни" Владимира Сальдо будут наложены санкции в виде взыскания активов в пользу государства.

Ранее правительство приняло решение о передачу основных активов коллаборанта Владимира Сальдо, его бывшей жены и дочери в управление Фонда государственных имуществ Украины.

"Имущество и активы предателя Владимира Сальдо, а также его ближайших родственников были переданы в доход государства. Теперь Фонд госимущества должен обеспечить проведение государственной регистрации прав собственности этих активов, а впоследствии приватизацию или передачу в аренду этого имущества. Средства от продажи или их аренды имеют пополнить государственный бюджет Украины", - сказала министр экономики Украины Юлия Свириденко.