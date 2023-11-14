ВАКС разрешил конфисковать новые активы коллаборанта Сальдо и его дочери

10 ноября Высший антикоррупционный суд принял решение по делу по второму иску от Министерства юстиции Украины, согласно которому на коллаборанта и бывшего члена пророссийской партии "Оппозиционная платформа при жизни" Владимира Сальдо будут наложены санкции в виде взыскания активов в пользу государства.

Об этом сообщает пресс-служба Минюста.

Согласно решению суда, решено взыскать личные активы Сальдо, в частности, денежные средства в сумме 74 282,06 гривен, 319,88 долларов США и 1 174,71 евро, находящихся на его личных счетах.

Кроме того, ВАКС постановил взыскать в пользу государства и принадлежащие Сальдо опосредованно через его дочь Сальдо Ирину, а именно корпоративные права в ПАО "Проектно-строительная фирма "Херсонстрой"". Она владеет 8,5636% от общего количества акций предприятия.

Отметим, 25 августа правительство приняло решение о передаче основных активов коллаборанта Владимира Сальдо, его бывшей жены и дочери в управление Фонда государственного имущества Украины.

"Имущество и активы предателя Владимира Сальдо, а также его ближайших родственников были переданы в доход государства. Теперь Фонд госимущества должен обеспечить проведение государственной регистрации прав собственности этих активов, а впоследствии приватизацию или передачу в аренду этого имущества. Средства от продажи или их аренды имеют пополнить государственный бюджет Украины", - сказала министр экономики Украины Юлия Свириденко.

Напомним, в мае ВАКС конфисковал активы Сальдо, после полномасштабного вторжения перешедшего на сторону России. Кроме того, в июне 2022 года правительство заморозило все активы Сальдо в Великобритании и запретило ему въезд в страну.