Руководителю оккупационной телерадиокомпании "Крым" сообщили о подозрении: "пиарил" Аксенова и Сальдо

Служба безопасности собрала доказательную базу на подсанкционного коллаборанта Вадима Первых – руководителя так называемой "телерадиокомпании "Крым"", которую рашисты создали на временно оккупированном полуострове.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что после полномасштабного вторжения РФ захваченная в 2014 году ТРК функционирует как единственная медийная платформа по распространению кремлевской пропаганды во временно захваченной части юга Украины.

"В структуру оккупационного учреждения входит 16 российских информресурсов. Среди них - телеканалы "Первый крымский" и "Крым 24". Под руководством Первых они стали главными рупорами Кремля в регионе, а также "медиатрибунами" для местных гауляйтеров Аксенова и Сальдо", - заметил в СБУ.

Также в студиях вражеской ТРК монтировали фейковые репортажи по передовой и постановочные сюжеты в поддержку фейковых плебисцитов 2022 и 2023 годов.

"Сам Первых неоднократно публично выступал за продолжение войны против Украины и призвал жителей оккупированных территорий присоединяться к российской армии. Такие "обращения" обнародовал как в эфирах подконтрольных телеканалов, так и на собственных страницах в запрещенных соцсетях", - подчеркнули в СБУ.

По данным следствия, Первых добровольно пошел на сотрудничество с агрессором сразу после захвата украинского полуострова в 2014 году. За это его сначала назначили "главным редактором" российского телеканала "первый крымский".

"Впоследствии коллаборант стал "заместителем министра информации и связи" оккупационной администрации РФ на украинском полуострове, а в апреле 2020 года – "гендиректором ТРК "Крым"", - сообщают в СБУ.

Кроме того, экспертизы подтвердили факты преступной деятельности Первых против государственной безопасности Украины.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по четырем статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 3 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти);

ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);

ч. 6 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность);

ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

"Поскольку фигурант находится на временно оккупированной территории на юге Украины, продолжаются комплексные меры по привлечению его к ответственности", - подчеркнули в СБУ.

Напомним, Служба безопасности собрала доказательную базу на организаторов прокремлевской телерадиокомпании "Таврия", которая работает во временно оккупированной части Херсонской области. Запуском вражеского "медиапроекта" занимался известный кремлевский политтехнолог Александр Малькевич.

Ранее Служба безопасности собрала доказательства коллаборационной деятельности владелицы херсонской телерадиокомпании "ВТВ плюс" Татьяны Каменской. Установлено, что коллаборантка лично брала интервью у предателя Владимира Сальдо, публично позиционировавшегося как "легитимного" руководителя области.