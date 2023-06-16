К 10 годам тюрьмы приговорен "эксперт" с телеканалов Медведчука, призывавший к "демонтажу" Украины

На основе доказательной базы, собранной Службой безопасности Украины, удалось осудить прокремлевского пропагандиста Михаила Шпира за призывы к изменению границ границы Украины.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Отмечается, что злоумышленник восхвалял агрессивную политику военно-политического руководства России и оправдывал временную оккупацию нашего государства.

Также он агитировал физическую расправу над украинскими военными и дискредитировал одну из религиозных конфессий в нашем государстве.

"До начала полномасштабного вторжения мужчина регулярно выступал в эфирах "медиахолдинга Медведчука" и позиционировал себя как "эксперт". Во избежание правосудия Шпир еще в 2020 году сбежал в Москву, а после начала полномасштабного вторжения РФ был одним из первых пропагандистов Кремля, который поддержал действия российских окупантов", - сообщили в СБУ.

По материалам ведомства суд назначил ему 10 лет тюремного заключения с конфискацией имущества.

Фигурант признан виновным по трем статьям Уголовного кодекса Украины:

ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);

ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам);

ст. 436-1 (изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и националистического (нацистского) тоталитарных режимов).

"Срок отбывания наказания будет исчисляться с момента его фактического задержания", - подчеркнули в СБУ.

Ранее СБУ собрала доказательную базу на прокремлевского "политолога" Медведчука Александра Лазарева, помогающего агрессору в войне против Украины.

Также Служба безопасности собрала исчерпывающую доказательную базу на прокремлевскую пропагандистку Диану Панченко, публично оправдывающую российскую вооруженную агрессию против Украины. Панченко работала на подсанкционных телеканалах подозреваемого в государственной измене Виктора Медведчука, где распространяла антиукраинские нарративы Москвы.