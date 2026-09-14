Грузопереработка портов Большой Одессы упала более чем в 15 раз из-за ударов РФ

Из-за системных российских ударов по портовой инфраструктуре и судам перевалка грузов в портах Большой Одессы после 22 июля сократилась более чем в 15 раз.

Как пишет Dilo, об этом сообщил министр по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Украины Николай Калашник по итогам совещания в Одессе.

"Россия системно атакует портовую инфраструктуру и гражданское судоходство. Под ударами - порты, причалы, суда, якорные стоянки и маршруты мероприятия. С начала полномасштабного вторжения повреждено или частично уничтожено 1 173 объекта портовой инфраструктуры и 274 гражданских судна", - написал он.

В ходе координационного совещания с военным командованием и представителями портового бизнеса стороны обсудили сохранение работы терминалов, вопросы страхования, компенсацию ущерба, а также поиск альтернативных логистических путей.

Главное внимание уделено перенаправлению потоков через железную дорогу и дунайские порты.

"Бизнес должен продолжать работать даже при нынешнем уровне угроз. Задача государства — создать для этого возможности. Вместе ищем альтернативные маршруты для грузов, прежде всего, через железную дорогу и дунайские порты", - подчеркнул министр.

Напомним, Европейская бизнес-ассоциация (ЕБА) обратилась в Кабинет Министров и профильные ведомства с предложением восстановить льготный механизм начисления и уплаты арендной платы за использование государственной инфраструктуры в портах Большой Одессы на период их блокирования из-за вражеских атак.