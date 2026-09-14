UA
Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,55

-0,00

EUR

51,64

--0,13

Наличный курс:

USD

44,80

44,70

EUR

52,19

51,94

Экономика
Бизнес
Финансы
Карьера
Война
Общество
Новости
Эксперты
Delo становится Dilo

Delo становится Dilo
Школа малогобизнеса

Школа малого

бизнеса
Ветеранскаяэкономика

Ветеранская
экономика
Partners Projects

Источник
энергии
Туристическая&nbsp;недвижимость

Туристическая 

недвижимость
Лучшиеработодатели 2026

Лучшие
работодатели 2026
Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
ТОП-50 лидеровукраинского бизнеса

ТОП-50 лидеров
украинского бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
ТопФинанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Лідерибізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Категория
Новости
Дата публикации

Грузопереработка портов Большой Одессы упала более чем в 15 раз из-за ударов РФ

порт
Порты Большой Одессы потеряли более 15 раз объемов перевалки / Depositphotos

Из-за системных российских ударов по портовой инфраструктуре и судам перевалка грузов в портах Большой Одессы после 22 июля сократилась более чем в 15 раз.

Как пишет Dilo, об этом сообщил министр по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Украины Николай Калашник по итогам совещания в Одессе.

"Россия системно атакует портовую инфраструктуру и гражданское судоходство. Под ударами - порты, причалы, суда, якорные стоянки и маршруты мероприятия. С начала полномасштабного вторжения повреждено или частично уничтожено 1 173 объекта портовой инфраструктуры и 274 гражданских судна", - написал он.

В ходе координационного совещания с военным командованием и представителями портового бизнеса стороны обсудили сохранение работы терминалов, вопросы страхования, компенсацию ущерба, а также поиск альтернативных логистических путей.

Главное внимание уделено перенаправлению потоков через железную дорогу и дунайские порты.

"Бизнес должен продолжать работать даже при нынешнем уровне угроз. Задача государства — создать для этого возможности. Вместе ищем альтернативные маршруты для грузов, прежде всего, через железную дорогу и дунайские порты", - подчеркнул министр.

Напомним, Европейская бизнес-ассоциация (ЕБА) обратилась в Кабинет Министров и профильные ведомства с предложением восстановить льготный механизм начисления и уплаты арендной платы за использование государственной инфраструктуры в портах Большой Одессы на период их блокирования из-за вражеских атак.

Автор:
Татьяна Бессараб

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности