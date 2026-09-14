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Вантажопереробка портів Великої Одеси впала у понад 15 разів через удари РФ

порт
Порти Великої Одеси втратили понад 15 разів обсягів перевалки / Depositphotos

Через системні російські удари по портовій інфраструктурі та суднах перевалка вантажів у портах Великої Одеси після 22 липня скоротилася більш ніж у 15 разів. 

Як пише Dilo, про це повідомив міністр з відновлення, інфраструктури та транспорту України Микола Калашник за підсумками наради в Одесі.

"Росія системно атакує портову інфраструктуру та цивільне судноплавство. Під ударами – порти, причали, судна, якірні стоянки та маршрути заходу. Від початку повномасштабного вторгнення пошкоджено або частково знищено 1 173 об'єкти портової інфраструктури та 274 цивільні судна", — написав він.

Під час координаційної наради з військовим командуванням і представниками портового бізнесу сторони обговорили збереження роботи терміналів, питання страхування, компенсацію збитків, а також пошук альтернативних логістичних шляхів.

Головну увагу приділено перенаправленню потоків через залізницю та дунайські порти.

"Бізнес має продовжувати працювати навіть за нинішнього рівня загроз. Завдання держави — створити для цього можливості. Разом шукаємо альтернативні маршрути для вантажів, насамперед через залізницю та дунайські порти", - наголосив міністр.

Нагадаємо, Європейська бізнес-асоціація (ЄБА) звернулася до Кабінету Міністрів та профільних відомств із пропозицією відновити пільговий механізм нарахування та сплати орендної плати за використання державної інфраструктури в портах Великої Одеси на період їх блокування через ворожі атаки.

Автор:
Тетяна Бесараб

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