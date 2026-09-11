Вивантаження зерна в портах Великої Одеси трохи збільшилося: як це вплинуло на черги

У портах Великої Одеси за останній тиждень зафіксовано зростання добового показника вивантаження вагонів із зерном, проте загальна динаміка залишається стриманою.

Як пише Dilo, про це повідомляє "АПК-Інформ".

За словами заступника директора департаменту технології перевезень та комерційної роботи АТ "Укрзалізниця" Валерія Ткачова, станом на 10 вересня середньодобове вивантаження досягло 17 вагонів на добу, що на 6 одиниць перевищує показник попереднього тижня.

Водночас супутні логістичні показники демонструють спад: кількість зерновозів, що прямують у бік одеських портів, скоротилася на 107 одиниць — до 209 вагонів.

Одночасно середньодобове навантаження мережі в цьому напрямку зменшилося на 17 одиниць і становить 22 вагони на добу.

Натомість у дунайському напрямку ситуація виглядає інакше. Середнє вивантаження зерна у дунайських портах дещо знизилося — на 4 одиниці, до 128 вагонів на добу.

Проте кількість вагонів у дорозі до Дунаю помітно зросла: за тиждень цей показник збільшився на 640 одиниць і натепер становить 2797 вагонів. Середньодобове навантаження мережі в напрямку дунайських портів також додало 9 одиниць, досягнувши 22 вагонів на добу.

Нагадаємо, Європейська бізнес-асоціація (ЄБА) звернулася до Кабінету Міністрів та профільних відомств із пропозицією відновити пільговий механізм нарахування та сплати орендної плати за використання державної інфраструктури в портах Великої Одеси на період їх блокування через ворожі атаки.