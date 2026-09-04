Вивантаження зерна в портах Одеси впало до мінімуму: черга вагонів зростає

Протягом останнього тижня показник добового вивантаження вагонів із зерном у портах Великої Одеси знизився до мінімальних позначок.

Як пише Dilo, про це повідомляє "АПК-Інформ".

За словами заступника директора департаменту технології перевезень та комерційної роботи АТ "Укрзалізниця" Валерія Ткачова, середньодобовий показник вивантаження вагонів у портах Великої Одеси станом на 3 вересня становив лише 11 одиниць на добу. Порівняно з минулим тижнем цей обсяг скоротився на 85 вагонів.

При цьому кількість вагонів із збіжжям, які прямують у напрямку одеських портів, за тиждень зросла на 78 одиниць — до 316.

Водночас середньодобове навантаження вагонів на мережі в напрямку портів Великої Одеси за вказаний період зменшилося на 13 одиниць і становить 39 вагонів на добу.

Натомість дунайський напрямок демонструє протилежну динаміку. Середній показник вивантаження вагонів із зерном у портах Дунаю за тиждень зріс на 20 одиниць — до 132 вагонів на добу.

Кількість зерновозів, що рухаються в напрямку дунайських портів, станом на 3 вересня сягнула 2157 одиниць, що на 235 вагонів більше порівняно з показником попереднього тижня.

Нагадаємо, за перші 25 днів серпня "Укрзалізниця" транспортувала на експорт 461 тисяч тонн зерна, що на 67% менше, ніж у липні, та на 77% нижче за показники минулого року.