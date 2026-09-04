Выгрузка зерна в портах Одессы упала до минимума: очередь вагонов растет

За последнюю неделю показатель суточной выгрузки вагонов с зерном в портах Большой Одессы снизился до минимальных отметок.

Как пишет Dilo, об этом сообщает "АПК-Информ".

По словам заместителя директора департамента технологии перевозок и коммерческой работы АО "Укрзализныця" Валерия Ткачева, среднесуточный показатель выгрузки вагонов в портах Большой Одессы на 3 сентября составил всего 11 единиц в сутки. В сравнении с прошлой неделей этот объем сократился на 85 вагонов.

При этом количество вагонов с зерном, следующих в направлении одесских портов, за неделю выросло на 78 единиц - до 316.

В то же время среднесуточная погрузка вагонов на сети в направлении портов Большой Одессы за указанный период уменьшилась на 13 единиц и составляет 39 вагонов в сутки.

Дунайское же направление демонстрирует противоположную динамику. Средний показатель выгрузки вагонов с зерном в портах Дуная за неделю вырос на 20 единиц - до 132 вагонов в сутки.

Количество зерновозов, двигающихся в направлении дунайских портов, по состоянию на 3 сентября достигло 2157 единиц, что на 235 вагонов больше по сравнению с показателем предыдущей недели.

Напомним, за первые 25 дней августа "Укрзализныця" транспортировала на экспорт 461 тысяч тонн зерна, что на 67% меньше, чем в июле, и на 77% ниже показателей прошлого года.