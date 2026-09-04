UA
Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,73

+0,12

EUR

51,94

+0,29

Наличный курс:

USD

44,85

44,75

EUR

52,15

51,92

Экономика
Бизнес
Финансы
Карьера
Война
Общество
Новости
Эксперты
Delo становится Dilo

Delo становится Dilo
Школа малогобизнеса

Школа малого

бизнеса
Ветеранскаяэкономика

Ветеранская
экономика
Partners Projects

Источник
энергии
Туристическая&nbsp;недвижимость

Туристическая 

недвижимость
Лучшиеработодатели 2026

Лучшие
работодатели 2026
Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
ТОП-50 лидеровукраинского бизнеса

ТОП-50 лидеров
украинского бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
ТопФинанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Лідерибізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Категория
Новости
Дата публикации

Выгрузка зерна в портах Одессы упала до минимума: очередь вагонов растет

зерно
Выгрузка зерна в портах Одессы упала до минимума

За последнюю неделю показатель суточной выгрузки вагонов с зерном в портах Большой Одессы снизился до минимальных отметок.

Как пишет Dilo, об этом сообщает "АПК-Информ".

По словам заместителя директора департамента технологии перевозок и коммерческой работы АО "Укрзализныця" Валерия Ткачева, среднесуточный показатель выгрузки вагонов в портах Большой Одессы на 3 сентября составил всего 11 единиц в сутки. В сравнении с прошлой неделей этот объем сократился на 85 вагонов.

При этом количество вагонов с зерном, следующих в направлении одесских портов, за неделю выросло на 78 единиц - до 316.

В то же время среднесуточная погрузка вагонов на сети в направлении портов Большой Одессы за указанный период уменьшилась на 13 единиц и составляет 39 вагонов в сутки.

Дунайское же направление демонстрирует противоположную динамику. Средний показатель выгрузки вагонов с зерном в портах Дуная за неделю вырос на 20 единиц - до 132 вагонов в сутки.

Количество зерновозов, двигающихся в направлении дунайских портов, по состоянию на 3 сентября достигло 2157 единиц, что на 235 вагонов больше по сравнению с показателем предыдущей недели.

Напомним, за первые 25 дней августа "Укрзализныця" транспортировала на экспорт 461 тысяч тонн зерна, что на 67% меньше, чем в июле, и на 77% ниже показателей прошлого года.

Автор:
Татьяна Бессараб

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности