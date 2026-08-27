Украина резко сократила железнодорожный экспорт зерновых в августе: куда везут грузы

За первые 25 дней августа "Укрзализныця" транспортировала на экспорт 461 тысяч тонн зерна, что на 67% меньше, чем в июле, и на 77% ниже показателей прошлого года.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает RAIL.insider.

По словам директора департамента технологии перевозок и коммерческой работы общества Валерия Ткачева, всего за указанный период по железной дороге было перевезено 951 тыс. т зерновых грузов. Это на 42,4% меньше, чем за аналогичный период июля, и на 57% меньше, чем в прошлом.

Распределение экспортного зерна по направлениям перевозки:

в направлении западных пограничных переходов – 343 тыс. т;

в направлении портов Большой Одессы - 56 тыс. т;

в направлении порта Измаил - 56 тыс. т;

в направлении порта Рени – 6 тыс. т.

Во внутреннем сообщении к станции Измаил транспортировано около 113 тыс. т зерновых. Объем перевозок в этом направлении вырос в 6,3 раза по сравнению с июлем, а на подходах в порт находится более 1800 вагонов.

Однако выгрузка зерна в портах Дуная осложнена из-за ситуации безопасности. С начала августа зафиксирована 291 воздушная тревога общей продолжительностью 219 часов 32 минуты, что составляет более девяти суток вынужденного простоя.

Напомним, за 18 суток по железной дороге в экспортном сообщении перевезли 342 тысяч тонн зерновых. Это на 68% меньше, чем за аналогичный период июля, и на 77% меньше, чем в прошлом.