Украина исчерпала квоту на беспошлинный экспорт пшеницы в ЕС: что будет с ценами

Украина исчерпала квоту на беспошлинные поставки пшеницы в ЕС. Дальнейший экспорт предполагает уплату пошлины, из-за чего украинское зерно теряет конкурентоспособность на европейском рынке.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба "Зерновой биржи".

Украинская пшеница потеряла преимущество на рынке ЕС

На фоне этого европейские покупатели значительно сократили активность и практически прекратили закупки украинского зерна на западной границе. Основными направлениями экспорта пшеницы стали дунайские порты и румынская Констанца.

Ограничение доступа к рынку ЕС, вместе со значительным предложением зерна в Украине, усиливает давление на внутренние цены. В течение последней недели они продолжили снижаться.

В то же время в Констанце стоимость продовольственной пшеницы выросла: зерно 2 класса подорожало до $244 за тонну DAP, а 3 класса - до $241 за тонну DAP.

После исчерпания беспошлинной квоты поиск альтернативных маршрутов для экспорта украинской пшеницы приобретает особое значение. Высокое предложение зерна и ограниченная пропускная способность экспортной логистики по-прежнему давят на внутренний рынок.

Ранее сообщалось, что Украина способна экспортировать около 4,5 млн тонн грузов ежемесячно благодаря альтернативной логистике, охватывающей Дунайские порты, железную дорогу и автомобильный транспорт. Этот объем покрывает большую часть из 6 млн. тонн, которые обычно обеспечивал украинский морской коридор.