Остановка черноморских портов обвалила зерновой рынок РФ и обойдется Москве в миллиарды долларов

Остановка работы ключевых зерновых терминалов Азово-Черноморского бассейна, через которые проходило до 88% морского экспорта зерна из России, спровоцировало глубокий кризис в агросекторе РФ. Паралич портовой логистики привел к обвалу внутренних закупочных цен, переполнению элеваторов и срыву международных контрактов.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные СЗРУ.

Только за одну неделю цена фуражной и продовольственной пшеницы четвертого класса на юге РФ снизилась на 19% - до 8,9-10 тысяч рублей за тонну. Одновременно прогноз морского экспорта на август пришлось урезать с 3,1 млн. до 1,8 млн. тонн. Ценовой спад охватил и отдаленные от моря регионы, ведь в центральной части России зерно подешевело примерно на 8%, а в Поволжье – на 3%.

Переполнены элеваторы и провал диверсификации

Ожидаемый валовой сбор урожая 2026 года в РФ прогнозируют на уровне 140 млн тонн, в то время как годовой экспортный потенциал пшеницы в сезоне 2026/27 снижен до 44,6 млн тонн. Это приводит к накоплению нереализованного урожая на складах, резкому удорожанию услуг хранения и вынужденной распродаже продукции по дешевке мелкими фермерами.

Перенаправить потоки по другим маршрутам РФ не способна. Балтийские порты могут перевалить не более 20% от утраченных объемов, тогда как на Каспии и на Дальнем Востоке полностью отсутствует необходимая инфраструктура, а сухопутные железнодорожные маршруты обладают мизерной пропускной способностью.

Утрата мировых рынков и финансовый коллапс фермеров

На фоне блокировки портов экспортная цена российской пшеницы в Новороссийске упала до 215 долларов за тонну FOB, в то время как продукция из Балтики стоит 255 долларов, американская пшеница SRW выросла до 283 долларов, а румынская достигла 268 долларов за тонну. Даже существенный дисконт больше не спасает экспортеров, поскольку судовладельцы отказываются заходить в опасную зону из-за высоких страховых премий.

Владельцы заблокированных терминалов ежемесячно теряют от 50 до 70 млн. долларов. Нехватка оборотных средств среди фермеров уже ставит под угрозу проведение осенней посевной кампании озимых культур из-за невозможности закупить семена, удобрения и горючее. Одновременно иностранные покупатели массово заключают долгосрочные сделки с конкурентами, что чревато РФ окончательной потерей глобальных рынков сбыта.

Напомним, остановка портов бьет по российскому зерну, а экспорт упал до минимума с 2010 года. Остановка ключевых терминалов уже привела к избытку зерна внутри РФ и существенному ущербу для аграриев.