Мировые импортеры пшеницы ищут альтернативу России и Украине

Мировые импортеры пшеницы готовятся к сокращению поставок из Черного моря из-за атак на порты и суда. Перебои уже подтолкнули биржевые цены на пшеницу более чем на 17% с начала июля, а крупным покупателям, включая Египет и Индонезию, приходится искать более дорогую продукцию в Австралии, Аргентине и США.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Reuters.

Из-за роста рисков безопасности часть судов не может вовремя заходить в порты для загрузки. Десятки партий зерна в пиковый экспортный сезон задерживаются или отменяются.

В Азии импортеры заказали около 2–2,5 млн. тонн черноморской пшеницы с поставкой в июле-сентябре. Это примерно 30–50% спроса на импорт, однако трейдеры опасаются, что часть грузов не прибудет вовремя.

Особо зависимым от региона остается Египет. В первом полугодии 2026 года более 82% импортируемой страной пшеницы поступило из России и Украины. Часть рисков пока компенсируют рекордные закупки местного зерна, однако у частных импортеров меньше запасов.

Индонезия заказала около 600 тыс. тонн пшеницы из черноморского региона на июль-сентябрь. Из-за риска срыва поставок покупатели уже рассматривают Болгарию, Австралию, Румынию и Аргентину как альтернативные источники.

Проблема в том, что замена черноморской пшеницы обойдется дороже. Партии из Черного моря оцениваются примерно в $260-280 за тонну с доставкой, в то время как американская пшеница стоит около $305 за тонну, а австралийская - $315-320.

Таким образом, переход на других поставщиков может увеличить расход импортеров примерно на $25–60 на каждой тонне зерна.

Перебои уже оказывают влияние и на закупочную активность. Иордания в этом месяце отменила два тендера на пшеницу и два на ячмень из-за высоких цен и рисков доставки.

Давление распространяется и на экспорт Украины. Из-за усиления атак на порты и гражданские суда часть судовладельцев в июле прекратила заходить в украинские черноморские порты, что привело к задержкам поставок и переходу на более дорогие альтернативные маршруты.

Напомним, из-за российских атак в июле запад судов в порты временно приостанавливался. В Минагро предупреждали, что из-за задержек с экспортом в Украине потенциально может накопиться 10–12 млн тонн зерна.