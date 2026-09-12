Послы ЕС снова не смогли продлить санкции против России

Послы стран Евросоюза в пятницу снова не смогли согласовать продление санкций против России. Следующее заседание запланировано на 14 сентября — за день до истечения срока действия ограничений.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на редактора европейского отдела "Радио Свобода" Рикарда Йозвяка.

По его словам, Словакия продолжает требовать исключения Алишера Усманова и Михаила Фридмана из санкционного списка.

Переговоры дополнительно усложнила позиция Франции. Париж также хочет, чтобы Усманова исключили из перечня лиц, в отношении которых действуют ограничения.

Очередную попытку согласовать продление санкций послы стран ЕС предпримут в понедельник, 14 сентября. Действующий срок их действия завершается на следующий день – 15 сентября.

Напомним, в июле Совет ЕС продлил экономические санкции против России еще на год — до 31 июля 2027 года. Эти ограничения включают, в частности, торговлю, финансы, энергетику и технологии двойного назначения.