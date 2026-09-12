Посли ЄС знову не змогли продовжити санкції проти Росії

Посли країн Євросоюзу в п'ятницю знову не змогли погодити продовження санкцій проти Росії. Наступне засідання заплановане на 14 вересня — за день до завершення терміну дії обмежень.

Про це інформує Dilo з посиланням на редактора європейського відділу "Радіо Свобода" Рікарда Йозвяка.

За його словами, Словаччина продовжує вимагати виключення Алішера Усманова та Михайла Фрідмана із санкційного списку.

Переговори додатково ускладнила позиція Франції. Париж також хоче, щоб Усманова виключили з переліку осіб, щодо яких діють обмеження.

Чергову спробу погодити продовження санкцій посли країн ЄС зроблять у понеділок, 14 вересня. Чинний термін їх дії завершується наступного дня — 15 вересня.

Нагадаємо, в липні Рада ЄС продовжила економічні санкції проти Росії ще на рік — до 31 липня 2027 року. Ці обмеження охоплюють, зокрема, торгівлю, фінанси, енергетику та технології подвійного призначення.