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ЄС офіційно продовжив економічні санкції проти Росії одразу на рік
Рада Європейського союзу продовжила економічні санкції проти Росії ще на 12 місяців — до 31 липня 2027 року.
Як пише Delo.ua, про це повідомляє Рада ЄС.
Санкції охоплюють ключові сектори: торгівлю, фінанси, енергетику та технології подвійного призначення. Серед конкретних заходів — заборона на імпорт російської нафти морським шляхом, обмеження на транзакції з російськими банками та криптосервісами, а також призупинення мовлення кремлівських дезінформаційних ресурсів у ЄС.
ЄС наголосив, що готовий запровадити додаткові заходи, доки Росія продовжує порушувати міжнародне право. Рішення відповідає висновкам саміту Європейської ради 18-19 червня, де лідери ЄС одностайно погодилися продовжити санкції і закликали до швидкого ухвалення 21-го санкційного пакета.
Це перший випадок, коли секторальні санкції пролонгували відразу на рік, а не на традиційні пів року
Економічні санкції проти Росії вперше запровадили у 2014 році, після повномасштабного вторгнення у лютому 2022 року їх суттєво розширили — відтоді ухвалено 20 пакетів.
Санкції ЄС проти Росії — що відомо
Європейський Союз продовжує нарощувати санкційний тиск на Росію.
9 червня Єврокомісія представила державам-членам ЄС проєкт 21-го пакета санкцій.
Рада ЄС 15 червня ухвалила нові санкції проти Росії, додавши до списків 34 фізичних та 47 юридичних осіб. Обмеження спрямовані на військово-промисловий комплекс, пропагандистів, а також нафтовий тіньовий флот.
Лідери країн Європейського Союзу на саміті в Брюсселі 18 червня домовилися продовжити санкції проти Росії за війну в Україні відразу на 12 місяців. Це перший випадок, коли рішення ухвалили одностайно 27 голосами.