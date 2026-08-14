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Три фінкомпанії відмовилися від факторингу
Національний банк погодив трьом небанківським фінансовим установам зміну ліцензій за їхніми власними заявами. ТОВ "ФК "Шияна", ТОВ "Цикл Фінанс" та ТзОВ "ФК "Кредит-Капітал" виключили зі своїх ліцензій послугу факторингу.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на НБУ.
Після зміни ліцензій усі три компанії збережуть право надавати кошти та банківські метали у кредит.
Крім цього, "ФК "Шияна" матиме право працювати у сфері фінансового лізингу. Для "Цикл Фінанс" та "Кредит-Капітал" єдиною зазначеною НБУ фінансовою послугою після зміни ліцензій залишиться кредитування.
Таким чином, рішення не означає позбавлення компаній ліцензій на діяльність фінансової компанії — йдеться лише про скорочення переліку дозволених їм послуг.
Відповідні рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 11 серпня 2026 року.
Нагадаємо, що у липні НБУ дозволив фінкомпанії "Фінвін" прибрати факторинг із ліцензії.