Три фінкомпанії відмовилися від факторингу

Національний банк погодив трьом небанківським фінансовим установам зміну ліцензій за їхніми власними заявами. ТОВ "ФК "Шияна", ТОВ "Цикл Фінанс" та ТзОВ "ФК "Кредит-Капітал" виключили зі своїх ліцензій послугу факторингу.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на НБУ.

Після зміни ліцензій усі три компанії збережуть право надавати кошти та банківські метали у кредит.

Крім цього, "ФК "Шияна" матиме право працювати у сфері фінансового лізингу. Для "Цикл Фінанс" та "Кредит-Капітал" єдиною зазначеною НБУ фінансовою послугою після зміни ліцензій залишиться кредитування.

Таким чином, рішення не означає позбавлення компаній ліцензій на діяльність фінансової компанії — йдеться лише про скорочення переліку дозволених їм послуг.

Відповідні рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 11 серпня 2026 року.

Нагадаємо, що у липні НБУ дозволив фінкомпанії "Фінвін" прибрати факторинг із ліцензії.