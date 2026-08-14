Україна передасть музеям держав-партнерів зразки знищеної російської техніки

Кабінет Міністрів України затвердив механізм безоплатної передачі іноземним музеям зразків знищеної російської військової техніки. Рішення ухвалено за спільної ініціативи Міністерства оборони та Міністерства культури України.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міноборони.

Передана техніка, захоплена або виведена з ладу під час відсічі збройної агресії РФ, використовуватиметься винятково як музейні експонати для організації тематичних виставок.

Хто отримає трофейні зразки

На першому етапі зразки трофейних російських танків Т-72 отримають музейні установи п'яти європейських країн:

Литви;

Латвії;

Естонії;

Данії;

Нідерландів.

Уся техніка повністю втратила бойові властивості, пройшла перевірку на відсутність вибухонебезпечних предметів і є безпечною для демонстрації відвідувачам.

У відомствах наголошують, що такі експозиції за кордоном сприятимуть міжнародному документуванню воєнних злочинів РФ, розвитку культурної дипломатії та донесенню правди про боротьбу України за незалежність для збереження міжнародної підтримки.

Нагадаємо, майже 200 іноземних компаній подали заявки на доступ до бази даних про російську зброю. Платформа TrophyLab проводить дослідження захопленої техніки противника для партнерів із оборонного сектору.