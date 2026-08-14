Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,70

--0,01

EUR

51,55

--0,06

Готівковий курс:

USD

44,90

44,80

EUR

51,88

51,70

Editorial Series

Школа малого

бізнесу
Business Rankings

Ветеранська
економіка
Джерелоенергії

Джерело
енергії
Delo Index

Туристична
нерухомість
ТОП 100

Найкращі 
роботодавці 2026
Nexus: територіярозвитку стартапів

Nexus: територія

розвитку стартапів
ТОП 100

ТОП-50 лідерів 

українського бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Business Rankings AI Лідери
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
ТОП 100

Лідери
бізнес-репутації
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Україна передасть музеям держав-партнерів зразки знищеної російської техніки

Знищений російський танк
Україна передасть музеям держав-партнерів зразки знищеної російської техніки

Кабінет Міністрів України затвердив механізм безоплатної передачі іноземним музеям зразків знищеної російської військової техніки. Рішення ухвалено за спільної ініціативи Міністерства оборони та Міністерства культури України.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міноборони.

Передана техніка, захоплена або виведена з ладу під час відсічі збройної агресії РФ, використовуватиметься винятково як музейні експонати для організації тематичних виставок.

Хто отримає трофейні зразки

На першому етапі зразки трофейних російських танків Т-72 отримають музейні установи п'яти європейських країн:

  • Литви;
  • Латвії;
  • Естонії;
  • Данії;
  • Нідерландів.

Уся техніка повністю втратила бойові властивості, пройшла перевірку на відсутність вибухонебезпечних предметів і є безпечною для демонстрації відвідувачам.

У відомствах наголошують, що такі експозиції за кордоном сприятимуть міжнародному документуванню воєнних злочинів РФ, розвитку культурної дипломатії та донесенню правди про боротьбу України за незалежність для збереження міжнародної підтримки.

Нагадаємо, майже 200 іноземних компаній подали заявки на доступ до бази даних про російську зброю. Платформа TrophyLab проводить дослідження захопленої техніки противника для партнерів із оборонного сектору.

Автор:
Максим Кольц

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності