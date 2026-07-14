Вже майже 200 іноземних компаній подали заявки на доступ до даних про російську зброюю

Платформа TrophyLab, яка функціонує як єдиний веб-портал досліджень техніки противника, вже отримала понад 300 заявок на реєстрацію. З них майже 200 — від іноземних оборонних компаній з країн-партнерів, які потребують доступу до даних про російську зброю.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба Міноборони.

Також серед користувачів — українські виробники озброєння та військові частини.

Базу даних створюють і поповнюють підрозділи Сил оборони України, Головне управління розвідки, Служба безпеки та профільні наукові установи. Вони збирають, аналізують та вносять технічні характеристики, креслення і результати досліджень трофейної зброї Росії.

Кожен зареєстрований дослідник може самостійно отримати зразок або його фрагмент для вивчення. Це дозволяє швидше розробляти ефективні засоби протидії ворожим озброєнням.

Під час реєстрації всі заявники проходять перевірку на відсутність зв’язків із Росією, дотримання міжнародних санкцій та інших важливих критеріїв. Завдяки цьому забезпечується безпека і відкритість обміну даними.

Доступ до TrophyLab дає змогу інженерам, науковцям та оборонним компаніям з України та партнерських країн разом працювати над удосконаленням засобів захисту. Це розширює можливості Сил оборони для захисту неба, зупинки ворога на землі і зміцнення позицій України у війні. Крім того, вклад у розвиток платформи підтримує безпеку і обороноздатність союзників України у світі.

Нагадаємо, у червні Міністерство оборони запустило державний портал TrophyLab. У базі вже зібрано факти про понад 115 трофейних зразків російської зброї.