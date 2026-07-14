Уже около 200 иностранных компаний подали заявки на доступ к данным о российском оружии

Платформа TrophyLab, функционирующая как единственный веб-портал исследований техники противника, уже получила более 300 заявок на регистрацию. Из них почти 200 — от иностранных оборонных компаний из стран-партнеров, нуждающихся в доступе к данным о российском оружии.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба Минобороны.

Также среди пользователей – украинские производители вооружения и воинские части.

База данных создается и пополняется подразделениями Сил обороны Украины, Главным управлением разведки, Службой безопасности и профильными научными учреждениями. Они собирают, анализируют и вносят технические свойства, чертежи и результаты исследований трофейного орудия России.

Каждый зарегистрированный исследователь может получить образец или его фрагмент для изучения. Это позволяет быстрее разрабатывать эффективные способы противодействия враждебным вооружениям.

При регистрации все заявители проходят проверку на отсутствие связей с Россией, соблюдение международных санкций и других важных критериев. Благодаря этому обеспечивается безопасность и открытость обмена данными.

Доступ к TrophyLab позволяет инженерам, ученым и оборонным компаниям из Украины и партнерских стран вместе работать над усовершенствованием средств защиты. Это расширяет возможности сил обороны для защиты неба, остановки врага на земле и укрепления позиций Украины в войне. Кроме того, вклад в развитие платформы поддерживает безопасность и обороноспособность союзников Украины в мире.

Напомним, в июне Министерство обороны запустило государственный портал TrophyLab. В базе уже собраны факты о более чем 115 трофейных образцах российского оружия.