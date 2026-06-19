Военные получат часть доходов от своих оборонных разработок

Кабинет министров поддержал новый порядок лицензирования оборонных технологий, созданных в Силах обороны. Он предусматривает передачу военных разработок в серийное производство посредством платного механизма лицензирования.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение министра обороны Михаила Федорова.

Согласно новым правилам, по меньшей мере 25% средств, полученных от лицензирования таких технологий, будут направляться авторам разработок военнослужащим.

Остальные средства планируется использовать для развития оборонных инноваций, поддержки подразделений, где создаются новые технологии, а также защиты прав интеллектуальной собственности.

В Минобороны отмечают, что новый механизм должен ускорить внедрение появляющихся непосредственно на фронте решений в серийное производство и создать систему материального стимулирования для их авторов.

По словам Федорова, цель нововведения — скорее масштабировать эффективные технологии для нужд войска и обеспечить справедливое вознаграждение разрабатываемым им военным.

Напомним, в мае Министерство обороны допустило к эксплуатации в Силах обороны 175 новых образцов вооружения и военной техники. Среди них – беспилотные комплексы, боеприпасы, бронетехника, средства радиоэлектронной борьбы и роботизированные системы.