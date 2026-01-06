- Категория
Минобороны предоставило производителям 30 лицензий на использование военных разработок
За последние три месяца 2025 Министерство обороны передало производителям 30 лицензий на внедрение собственных технологических разработок в серийное производство.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщает министр обороны Денис Шмигаль.
По его словам, в рамках экспериментального проекта уже доступны технологии по трем направлениям:
- радиоэлектронная разведка;
- противодействие ударным беспилотникам типа Shahed;
- управляемые средства поражения с автоматическим донаведением.
Министр подчеркнул, что наиболее эффективные решения, созданные непосредственно в украинской армии, должны оперативно масштабироваться и использоваться для нужд защитников.
Первые образцы вооружения, произведенного по полученным лицензиям, уже поступают Силам обороны Украины.
"Это результат правительственного решения, позволившего передавать разработки, созданные в системе Минобороны, в массовое производство сразу нескольким производителям. Так мы сокращаем путь от идеи, проверенной в бою, к массовым поставкам", - подчеркнул Шмигаль.
Развитие украинского ОПК в 2025 году
Напомним, что Минобороны в 2025 году привлекло более 6 млрд. долларов на развитие украинского оборонно-промышленного комплекса.
Около 1,8 млрд долларов было направлено на производство украинского вооружения в рамках так называемой "датской модели".
Еще более 4,3 млрд долларов Украина привлекла благодаря прямым закупкам государств-партнеров у отечественных производителей для нужд сил обороны Украины.
Также 1,1 млрд долларов украинский ОПК получил за счет прибылей от замороженных российских активов.