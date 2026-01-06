Минобороны предоставило производителям 30 лицензий на использование военных разработок

За последние три месяца 2025 Министерство обороны передало производителям 30 лицензий на внедрение собственных технологических разработок в серийное производство.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает министр обороны Денис Шмигаль.

По его словам, в рамках экспериментального проекта уже доступны технологии по трем направлениям:

радиоэлектронная разведка;

противодействие ударным беспилотникам типа Shahed;

управляемые средства поражения с автоматическим донаведением.

Министр подчеркнул, что наиболее эффективные решения, созданные непосредственно в украинской армии, должны оперативно масштабироваться и использоваться для нужд защитников.

Первые образцы вооружения, произведенного по полученным лицензиям, уже поступают Силам обороны Украины.

"Это результат правительственного решения, позволившего передавать разработки, созданные в системе Минобороны, в массовое производство сразу нескольким производителям. Так мы сокращаем путь от идеи, проверенной в бою, к массовым поставкам", - подчеркнул Шмигаль.

Развитие украинского ОПК в 2025 году

Напомним, что Минобороны в 2025 году привлекло более 6 млрд. долларов на развитие украинского оборонно-промышленного комплекса.

Около 1,8 млрд долларов было направлено на производство украинского вооружения в рамках так называемой "датской модели".

Еще более 4,3 млрд долларов Украина привлекла благодаря прямым закупкам государств-партнеров у отечественных производителей для нужд сил обороны Украины.

Также 1,1 млрд долларов украинский ОПК получил за счет прибылей от замороженных российских активов.