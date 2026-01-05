Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,29

+0,12

EUR

49,58

+0,03

Наличный курс:

USD

42,45

42,30

EUR

50,07

49,83

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

В 2025 году Украина существенно нарастила собственное производство вооружения

оружие
Украина рекордно нарастила производство вооружения / Минобороны

В 2025 году Министерство обороны Украины допустило в эксплуатацию более 1300 новых образцов вооружения и военной техники украинского производства. Это на 25% больше, чем в 2024 году.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение министра обороны Дениса Шмыгаля.

Наибольшую часть новых образцов составляют беспилотные авиационные комплексы — более 550 единиц. Еще более 270 позиций приходится на боеприпасы разного назначения.

Также к эксплуатации допущено более 50 образцов автомобильной техники, 11 единиц бронетехники (в том числе специальные бронеавтомобили) и 13 образцов стрелкового оружия.

В Минобороны отмечают, что такие показатели являются результатом системной работы украинских производителей, масштабирующих серийное производство, но и активно внедряющих новые технологические решения в соответствии с потребностями фронта.

"Развитие отечественного ОПК - стратегический приоритет. Собственные разработки и современные технологии - одна из ключевых основ устойчивости Украинской армии", - написал он.

Также заметим, что Минобороны в 2025 году получило более 6 млрд долларов на развитие украинского оборонно-промышленного комплекса.

Автор:
Татьяна Гойденко