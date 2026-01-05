В 2025 году Украина существенно нарастила собственное производство вооружения

В 2025 году Министерство обороны Украины допустило в эксплуатацию более 1300 новых образцов вооружения и военной техники украинского производства. Это на 25% больше, чем в 2024 году.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение министра обороны Дениса Шмыгаля.

Наибольшую часть новых образцов составляют беспилотные авиационные комплексы — более 550 единиц. Еще более 270 позиций приходится на боеприпасы разного назначения.

Также к эксплуатации допущено более 50 образцов автомобильной техники, 11 единиц бронетехники (в том числе специальные бронеавтомобили) и 13 образцов стрелкового оружия.

В Минобороны отмечают, что такие показатели являются результатом системной работы украинских производителей, масштабирующих серийное производство, но и активно внедряющих новые технологические решения в соответствии с потребностями фронта.

"Развитие отечественного ОПК - стратегический приоритет. Собственные разработки и современные технологии - одна из ключевых основ устойчивости Украинской армии", - написал он.

Также заметим, что Минобороны в 2025 году получило более 6 млрд долларов на развитие украинского оборонно-промышленного комплекса.