У 2025 році Україна суттєво наростила власне виробництво озброєння

Україна рекордно наростила виробництво озброєння / Міноборони

У 2025 році Міністерство оборони України допустило до експлуатації понад 1300 нових зразків озброєння та військової техніки українського виробництва. Це на 25% більше, ніж у 2024 році.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення міністра оборони Дениса Шмигаля. 

Найбільшу частку серед нових зразків становлять безпілотні авіаційні комплекси — понад 550 одиниць. Ще понад 270 позицій припадає на боєприпаси різного призначення.

Також до експлуатації допущено більш як 50 зразків автомобільної техніки, 11 одиниць бронетехніки (зокрема спеціальні бронеавтомобілі) та 13 зразків стрілецької зброї.

У Міноборони зазначають, що такі показники є результатом системної роботи українських виробників, які не лише масштабують серійне виробництво, а й активно впроваджують нові технологічні рішення відповідно до потреб фронту.

"Розвиток вітчизняного ОПК – стратегічний пріоритет. Власні розробки та сучасні технології є однією з ключових основ стійкості Українського війська", - написав він.

Також зауважимо, що Міноборони у 2025 році залучило понад 6 млрд доларів на розвиток українського оборонно-промислового комплексу.

Автор:
Тетяна Гойденко