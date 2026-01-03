Запланована подія 2

Міноборони залучило понад $6 млрд на розвиток українського ОПК у 2025 році

Міністерство оборони України у 2025 році залучило понад 6 млрд доларів США на розвиток українського оборонно-промислового комплексу.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на заяву міністра оборони Дениса Шмигаля.

За його словами, майже 1,8 млрд доларів було спрямовано на виробництво українського озброєння в межах так званої "данської моделі".

Ще понад 4,3 млрд доларів Україна залучила завдяки прямим закупівлям держав-партнерів у вітчизняних виробників для потреб Сил оборони України.

Крім того, понад 1,1 млрд доларів український ОПК отримав за рахунок прибутків від заморожених російських активів.

Міністр також повідомив, що Україна подала власні проєкти у сфері оборонно-промислового комплексу в межах європейського механізму SAFE. Очікуваний обсяг фінансування цих проєктів становить близько 5 млрд доларів.

"Український ОПК стабільно зростає з 2022 року і вже у 2025 році досяг виробничих спроможностей на рівні $35 млрд. Вдячні всім нашим партнерам за підтримку української обороноздатності та розбудову нашого ОПК", – зазначив Денис Шмигаль.

Додамо, український ОПК за час повномасштабної війни пройшов глибоку трансформацію та зріс у 35 разів.

Автор:
Тетяна Гойденко