Минобороны привлекло более $6 млрд на развитие украинского ОПК в 2025 году

Министерство обороны Украины в 2025 году привлекло более 6 млрд. долларов США на развитие украинского оборонно-промышленного комплекса.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на заявление министра обороны Дениса Шмыгаля.

По его словам, почти 1,8 млрд долларов было направлено на производство украинского вооружения в рамках так называемой "датской модели".

Еще более 4,3 млрд долларов Украина привлекла благодаря прямым закупкам государств-партнеров у отечественных производителей для нужд сил обороны Украины.

Кроме того, более 1,1 млрд. долларов украинский ОПК получил за счет доходов от замороженных российских активов.

Министр также сообщил, что Украина предоставила собственные проекты в сфере оборонно-промышленного комплекса в рамках европейского механизма SAFE. Ожидаемый объем финансирования этих проектов составляет около 5 млрд. долларов.

"Украинский ОПК стабильно растет с 2022 года и уже в 2025 году достиг производственных возможностей на уровне $35 млрд. Благодарим всех наших партнеров за поддержку украинской обороноспособности и развитие нашего ОПК", – отметил Денис Шмигаль.

Добавим, что украинский ОПК за время полномасштабной войны прошел глубокую трансформацию и вырос в 35 раз.

Автор:
Татьяна Гойденко