За время полномасштабной войны украинский ОПК вырос в 35 раз: больше всего масштабировалось производство дронов

Украинский оборонно-промышленный комплекс за время полномасштабной войны прошел глубокую трансформацию — от государственно-центрической модели до гибкой экосистемы с сотнями частных компаний, децентрализованным производством. Если в 2022 году возможности нашего ОПК оценивались в $1 млрд, то в 2025-м эта цифра достигла $35 млрд.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

Что стало двигателем перемен?

Секрет успеха кроется в реформе и изменении подходов оборонного сектора. Украина отказалась от старой модели в пользу современных решений:

масштабировалось производство дронов, роботизированных платформ, систем РЭС и программного обеспечения;

вырос выпуск артиллерии, бронетехники и ракет;

рынок открылся для сотен инновационных компаний, привнесших скорость и конкуренцию;

введение электронного маркетплейса позволило военным частям самостоятельно выбирать и заказывать необходимое оборудование без излишней бюрократии;

полная синхронизация со стандартами НАТО сделала украинскую продукцию понятной и доступной для западных партнеров.

Defence City и выход на мировые рынки

Украина не планирует останавливаться на достигнутом. Следующий шаг – создание Defence City, специального правового режима, который сделает Украину самым привлекательным местом в мире для развития оборонного бизнеса.

Замминистра обороны Анна Гвоздяр во время 8-го Немецко-украинского бизнес-форума "Устойчивость в действии – партнерство в развитии" в Берлине отметила, что Украина рассматривает возможность экспорта своей продукции ОПК.

Сегодня украинские производители уже могут предложить ЕС уникальные системы противодействия дронам, средствам РЭБ и автоматизированным комплексам, проверенным в самых сложных боевых условиях.

Напомним, в производители оборонно-промышленного комплекса Украины получили более 1,5 млрд грн бюджетной поддержки на возобновление своей деятельности после вражеских атак.