За час повномасштабної війни український ОПК зріс у 35 разів: найбільше масштабувалося виробництво дронів

Український оборонно-промисловий комплекс за час повномасштабної війни пройшов глибоку трансформацію — від державоцентричної моделі до гнучкої екосистеми із сотнями приватних компаній, децентралізованим виробництвом. Якщо у 2022 році спроможності нашого ОПК оцінювалися в $1 млрд, то у 2025-му ця цифра сягнула $35 млрд.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони України.

Що стало двигуном змін?

Секрет успіху криється у реформах та зміні підходів оборонного сектору. Україна відмовилася від старої моделі на користь сучасних рішень:

масштабувалося виробництво дронів, роботизованих платформ, систем РЕБ та програмного забезпечення;

зріс випуск артилерії, бронетехніки та ракет;

ринок відкрився для сотень інноваційних компаній, що привнесли швидкість та конкуренцію;

запровадження електронного маркетплейсу дозволило військовим частинам самостійно обирати та замовляти необхідне оснащення без зайвої бюрократії;

повна синхронізація зі стандартами НАТО зробила українську продукцію зрозумілою та доступною для західних партнерів.

Defence City та вихід на світові ринки

Україна не планує зупинятися на досягнутому. Наступний крок — створення Defence City, спеціального правового режиму, який зробить Україну найпривабливішим місцем у світі для розвитку оборонного бізнесу.

Заступниця міністра оборони Ганна Гвоздяр під час 8-го Німецько-українського бізнес-форуму "Стійкість у дії – партнерство в розвитку" у Берліні зазначила, що Україна розглядає можливість експорту своєї продукції ОПК.

Сьогодні українські виробники вже можуть запропонувати ЄС унікальні системи протидії дронам, засоби РЕБ та автоматизовані комплекси, перевірені у найскладніших бойових умовах.

Нагадаємо, виробники оборонно-промислового комплексу України отримали понад 1,5 млрд грн бюджетної підтримки на відновлення своєї діяльності після ворожих атак.