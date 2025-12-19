- Категорія
- Новини
- Дата публікації
-
- Змінити мову
- Читать на русском
За час повномасштабної війни український ОПК зріс у 35 разів: найбільше масштабувалося виробництво дронів
Український оборонно-промисловий комплекс за час повномасштабної війни пройшов глибоку трансформацію — від державоцентричної моделі до гнучкої екосистеми із сотнями приватних компаній, децентралізованим виробництвом. Якщо у 2022 році спроможності нашого ОПК оцінювалися в $1 млрд, то у 2025-му ця цифра сягнула $35 млрд.
Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони України.
Що стало двигуном змін?
Секрет успіху криється у реформах та зміні підходів оборонного сектору. Україна відмовилася від старої моделі на користь сучасних рішень:
- масштабувалося виробництво дронів, роботизованих платформ, систем РЕБ та програмного забезпечення;
- зріс випуск артилерії, бронетехніки та ракет;
- ринок відкрився для сотень інноваційних компаній, що привнесли швидкість та конкуренцію;
- запровадження електронного маркетплейсу дозволило військовим частинам самостійно обирати та замовляти необхідне оснащення без зайвої бюрократії;
- повна синхронізація зі стандартами НАТО зробила українську продукцію зрозумілою та доступною для західних партнерів.
Defence City та вихід на світові ринки
Україна не планує зупинятися на досягнутому. Наступний крок — створення Defence City, спеціального правового режиму, який зробить Україну найпривабливішим місцем у світі для розвитку оборонного бізнесу.
Заступниця міністра оборони Ганна Гвоздяр під час 8-го Німецько-українського бізнес-форуму "Стійкість у дії – партнерство в розвитку" у Берліні зазначила, що Україна розглядає можливість експорту своєї продукції ОПК.
Сьогодні українські виробники вже можуть запропонувати ЄС унікальні системи протидії дронам, засоби РЕБ та автоматизовані комплекси, перевірені у найскладніших бойових умовах.
Нагадаємо, виробники оборонно-промислового комплексу України отримали понад 1,5 млрд грн бюджетної підтримки на відновлення своєї діяльності після ворожих атак.