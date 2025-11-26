Швидше будівництво для ОПК: уряд запровадив експеримент "Проєктуй і будуй"

Кабмін запровадив експериментальний проєкт “Проєктуй і будуй”, який дозволяє одночасно проєктувати та будувати на підприємствах оборонно-промислового комплексу (ОПК). Це прискорить дублювання виробничих потужностей і забезпечить безперебійну поставку продукції оборонного призначення.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба Міноборони.

Прискорене будівництво для ОПК

Ухвалене урядом рішення дозволить прискорити дублювання виробничих потужностей одного з ключових підприємств українського оборонно-промислового комплексу. Після відпрацювання експерименту його механізм може бути поширений на інші підприємства галузі.

За чинним законодавством будівництво проходить кілька етапів - від проєктування до введення об’єкта в експлуатацію і кожен наступний етап починається лише після завершення попереднього, що значно уповільнює створення нових виробничих потужностей.

Урядова постанова, до розробки якої залучалися фахівці Міністерства оборони України, передбачає спрощений механізм. Зокрема, проєктування та будівництво в межах експериментального проєкту можуть виконуватися одночасно. Також підприємство, яке бере участь в експериментальному проєкті, матиме право укладати договори про постачання ресурсів (води, газу, тепла, електричної енергії) без зареєстрованої декларації про готовність об’єкта до експлуатації або видачі сертифіката.

Ухвалене рішення забезпечить швидке резервування виробничих потужностей для безперебійного постачання продукції оборонного призначення державним замовникам.

"Проєктуй і будуй" – ініціатива Кабінету міністрів для більш швидкого будівництва чи відновлення житла, лікарень та інших важливих об’єктів інфраструктури. Вона змінює підхід до будівництва: держава проводить тендери не на проєктування, а на повну реалізацію об’єкта – "під ключ". Це європейська практика, відома як Design-build", - підсумовують в пресслужбі.

Нагадаємо, у 2025 році український оборонно-промисловий комплекс демонструє одні з найвищих темпів розвитку в Європі. Потужності галузі зросли до 35 млрд доларів проти 1 млрд у 2022 році, а кількість збройних виробництв досягла 900 підприємств, більшість із яких є приватними.