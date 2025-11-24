Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,27

+0,11

EUR

48,70

+0,19

Готівковий курс:

USD

42,45

42,33

EUR

49,15

48,98

20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Український ОПК у 2025 році зріс до $35 млрд і став одним із найдинамічніших у Європі

зброя, війна
Виробництво зброї в Україні зросло у десятки разів / Міноборони

У 2025 році український оборонно-промисловий комплекс демонструє одні з найвищих темпів розвитку в Європі. Потужності галузі зросли до 35 млрд доларів проти 1 млрд у 2022 році, а кількість збройних виробництв досягла 900 підприємств, більшість із яких є приватними. 

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міноборони.

Україна наростила виробництво боєприпасів

Заступниця міністра оборони України Ганна Гвоздяр провела зустріч з місією Міжнародного валютного фонду на чолі з Гевіном Греєм. Під час заходу сторони обговорили підсумки роботи оборонно-промислового комплексу у 2025 році, динаміку його розвитку, ключові виклики та стратегічні плани України на 2026 рік і середньострокову перспективу.

Ганна Гвоздяр підкреслила, що оборонно-промисловий комплекс є стратегічно важливим сектором економіки, який забезпечує стійкість держави у війні.

"Україна вистояла завдяки хоробрості армії, підтримці партнерів і власній здатності швидко відновлювати та нарощувати виробництво озброєння. За три роки ми трансформували невеликий сектор у динамічну індустрію, яка стала фундаментом нашої обороноздатності", – зазначила заступниця міністра оборони.

У 2025 році український оборонно-промисловий комплекс демонструє одне з найдинамічніших зростань у Європі. Потужності галузі зросли до 35 млрд доларів порівняно з 1 млрд у 2022 році, а мережа виробничих підприємств налічує вже 900 одиниць, більшість із яких – приватні. Навколо ОПК сформувалася потужна інноваційна екосистема з понад двох тисяч команд, що розробляють сучасні технології, компоненти та рішення для фронту. Україна суттєво наростила виробництво боєприпасів і ракетного озброєння, йдеться в повідомленні.

Фото 2 — Український ОПК у 2025 році зріс до $35 млрд і став одним із найдинамічніших у Європі
Фото: Міноборони

Особливу увагу на зустрічі також було приділено фінансовій моделі розвитку сектору. Заступниця міністра наголосила, що внутрішні ресурси країни обмежені: "Ми досягли рівня виробництва, який значно перевищує наші можливості внутрішніх закупівель. Підтримка партнерів – критично важлива, щоб індустрія зберегла темп і могла розширювати потужності".

Також обговорювали роль ОПК в економіці. У 2023 році зростання ВВП становило 5,5%, з яких на оборонну промисловість припадало 1,5%, а у 2024 році ВВП зріс на 2,9%, з часткою ОПК 1,2%. Це свідчить, що оборонна промисловість не лише забезпечує потреби армії, а й є важливим драйвером економічної стабільності та технологічного розвитку країни.

Ганна Гвоздяр подякувала місії МВФ за співпрацю та увагу до розвитку української оборонної індустрії: "Для нас важливо, що Фонд розглядає ОПК не лише як воєнну потребу, а як ключовий елемент розвитку економіки та післявоєнного відновлення. Українська індустрія стала символом нашої стійкості та здатності створювати інновації під тиском найбільшої війни в Європі з часів Другої світової".

Нагадаємо, в Україні розпочато серійне виробництво дронів-перехоплювачів Octopus, здатних збивати "шахеди". Технологію передано трьом першим виробникам, ще одинадцять підприємств готують свої виробничі лінії до запуску.

Автор:
Ольга Опенько