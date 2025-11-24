Український ОПК у 2025 році зріс до $35 млрд і став одним із найдинамічніших у Європі

У 2025 році український оборонно-промисловий комплекс демонструє одні з найвищих темпів розвитку в Європі. Потужності галузі зросли до 35 млрд доларів проти 1 млрд у 2022 році, а кількість збройних виробництв досягла 900 підприємств, більшість із яких є приватними.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міноборони.

Україна наростила виробництво боєприпасів

Заступниця міністра оборони України Ганна Гвоздяр провела зустріч з місією Міжнародного валютного фонду на чолі з Гевіном Греєм. Під час заходу сторони обговорили підсумки роботи оборонно-промислового комплексу у 2025 році, динаміку його розвитку, ключові виклики та стратегічні плани України на 2026 рік і середньострокову перспективу.

Ганна Гвоздяр підкреслила, що оборонно-промисловий комплекс є стратегічно важливим сектором економіки, який забезпечує стійкість держави у війні.

"Україна вистояла завдяки хоробрості армії, підтримці партнерів і власній здатності швидко відновлювати та нарощувати виробництво озброєння. За три роки ми трансформували невеликий сектор у динамічну індустрію, яка стала фундаментом нашої обороноздатності", – зазначила заступниця міністра оборони.

У 2025 році український оборонно-промисловий комплекс демонструє одне з найдинамічніших зростань у Європі. Потужності галузі зросли до 35 млрд доларів порівняно з 1 млрд у 2022 році, а мережа виробничих підприємств налічує вже 900 одиниць, більшість із яких – приватні. Навколо ОПК сформувалася потужна інноваційна екосистема з понад двох тисяч команд, що розробляють сучасні технології, компоненти та рішення для фронту. Україна суттєво наростила виробництво боєприпасів і ракетного озброєння, йдеться в повідомленні.

Особливу увагу на зустрічі також було приділено фінансовій моделі розвитку сектору. Заступниця міністра наголосила, що внутрішні ресурси країни обмежені: "Ми досягли рівня виробництва, який значно перевищує наші можливості внутрішніх закупівель. Підтримка партнерів – критично важлива, щоб індустрія зберегла темп і могла розширювати потужності".

Також обговорювали роль ОПК в економіці. У 2023 році зростання ВВП становило 5,5%, з яких на оборонну промисловість припадало 1,5%, а у 2024 році ВВП зріс на 2,9%, з часткою ОПК 1,2%. Це свідчить, що оборонна промисловість не лише забезпечує потреби армії, а й є важливим драйвером економічної стабільності та технологічного розвитку країни.

Ганна Гвоздяр подякувала місії МВФ за співпрацю та увагу до розвитку української оборонної індустрії: "Для нас важливо, що Фонд розглядає ОПК не лише як воєнну потребу, а як ключовий елемент розвитку економіки та післявоєнного відновлення. Українська індустрія стала символом нашої стійкості та здатності створювати інновації під тиском найбільшої війни в Європі з часів Другої світової".

Нагадаємо, в Україні розпочато серійне виробництво дронів-перехоплювачів Octopus, здатних збивати "шахеди". Технологію передано трьом першим виробникам, ще одинадцять підприємств готують свої виробничі лінії до запуску.