Украинский ОПК в 2025 году вырос до $35 млрд и стал одним из самых динамичных в Европе.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Украина нарастила производство боеприпасов

Заместитель министра обороны Украины Анна Гвоздяр провела встречу с миссией Международного валютного фонда во главе с Гевином Греем. В ходе мероприятия стороны обсудили итоги работы оборонно-промышленного комплекса в 2025 году, динамику его развития, ключевые вызовы и стратегические планы Украины на 2026 год и среднесрочную перспективу.

Анна Гвоздяр подчеркнула, что оборонно-промышленный комплекс является стратегически важным сектором экономики, обеспечивающим устойчивость государства в войне.

"Украина выстояла благодаря храбрости армии, поддержке партнеров и собственной способности быстро восстанавливать и наращивать производство вооружения. За три года мы трансформировали небольшой сектор в динамичную индустрию, которая стала фундаментом нашей обороноспособности", – отметила заместитель министра обороны.

В 2025 году украинский оборонно-промышленный комплекс демонстрирует один из самых динамичных ростов в Европе. Мощности отрасли выросли до 35 млрд. долларов по сравнению с 1 млрд. в 2022 году, а сеть производственных предприятий насчитывает уже 900 единиц, большинство из которых – частные. Вокруг ОПК сформировалась мощная инновационная экосистема из более чем двух тысяч команд, разрабатывающих современные технологии, компоненты и решения для фронта. Украина существенно нарастила производство боеприпасов и ракетного вооружения, говорится в сообщении.

Особое внимание на встрече также было уделено финансовой модели развития сектора. Замминистра подчеркнула, что внутренние ресурсы страны ограничены: "Мы достигли уровня производства, значительно превышающего наши возможности внутренних закупок. Поддержка партнеров – критически важна, чтобы индустрия сохранила темп и могла расширять мощности".

Также обсуждали роль ОПК в экономике. В 2023 году рост ВВП составил 5,5%, из которых на оборонную промышленность приходилось 1,5%, а в 2024 году ВВП вырос на 2,9%, с долей ОПК 1,2%. Это свидетельствует о том, что оборонная промышленность не только обеспечивает потребности армии, но и является важным драйвером экономической стабильности и технологического развития страны.

Анна Гвоздяр поблагодарила миссию МВФ за сотрудничество и внимание к развитию украинской оборонной индустрии: "Для нас важно, что Фонд рассматривает ОПК не только как военную потребность, а как ключевой элемент развития экономики и послевоенного восстановления. Украинская индустрия стала символом нашей устойчивости и способности создавать инновации под давлением величайшей войны в Европе со времен Второй мир".

Напомним, в Украине начато серийное производство дронов-перехватчиков Octopus, способных сбивать "шахеды". Технология передана трем первым производителям, еще одиннадцать предприятий готовят свои производственные линии к запуску.