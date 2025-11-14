В Украине запустили серийное производство дронов-перехватчиков Octopus для борьбы с "шахедами"

В Украине начато серийное производство дронов-перехватчиков Octopus, способных сбивать "шахеды". Технология передана трем первым производителям, еще одиннадцать предприятий готовят свои производственные линии к запуску.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Министерства обороны.

Octopus – украинская технология перехвата, созданная вооруженными силами и подтвержденная во время боевого применения.

Дрон работает ночью, в условиях радиоэлектронного глушения и на низких высотах, что делает его эффективным средством противодействия ударным БпЛА.

Министерство обороны подчеркнуло, что серийный запуск перехватчиков позволит быстрее усилить защиту украинского неба.

В ведомстве отметили, что продолжают политику открытого сотрудничества с украинскими производителями, создавая условия для быстрого перехода от инновационных разработок в готовые боевые решения.

Напомним, Украина и Великобритания ведут переговоры о запуске совместного производства перехватчиков-беспилотников в рамках проекта под названием "Осьминог".