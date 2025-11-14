Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,06

+0,03

EUR

48,88

+0,23

Готівковий курс:

USD

42,12

42,05

EUR

49,15

48,95

20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

В Україні запустили серійне виробництво дронів-перехоплювачів Octopus для боротьби з "шахедами"

міноборони
Технологію передано трьом першим виробникам / Міноборони

В Україні розпочато серійне виробництво дронів-перехоплювачів Octopus, здатних збивати "шахеди". Технологію передано трьом першим виробникам, ще одинадцять підприємств готують свої виробничі лінії до запуску.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Міністерства оборони.

Octopus – українська технологія перехоплення, створена Збройними силами та підтверджена під час бойового застосування.

Дрон працює вночі, в умовах радіоелектронного глушіння та на низьких висотах, що робить його ефективним засобом протидії ударним БпЛА.

Міністерство оборони наголосило, що серійний запуск перехоплювачів дозволить швидше посилити захист українського неба.

У відомстві зазначили, що продовжують політику відкритої співпраці з українськими виробниками, створюючи умови для швидкого переходу від інноваційних розробок до готових бойових рішень.

Нагадаємо, Україна та Велика Британія ведуть переговори про запуск спільного виробництва перехоплювачів‑безпілотників у межах проєкту під назвою "Восьминіг".

Автор:
Тетяна Гойденко