В Україні запустили серійне виробництво дронів-перехоплювачів Octopus для боротьби з "шахедами"

В Україні розпочато серійне виробництво дронів-перехоплювачів Octopus, здатних збивати "шахеди". Технологію передано трьом першим виробникам, ще одинадцять підприємств готують свої виробничі лінії до запуску.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Міністерства оборони.

Octopus – українська технологія перехоплення, створена Збройними силами та підтверджена під час бойового застосування.

Дрон працює вночі, в умовах радіоелектронного глушіння та на низьких висотах, що робить його ефективним засобом протидії ударним БпЛА.

Міністерство оборони наголосило, що серійний запуск перехоплювачів дозволить швидше посилити захист українського неба.

У відомстві зазначили, що продовжують політику відкритої співпраці з українськими виробниками, створюючи умови для швидкого переходу від інноваційних розробок до готових бойових рішень.

Нагадаємо, Україна та Велика Британія ведуть переговори про запуск спільного виробництва перехоплювачів‑безпілотників у межах проєкту під назвою "Восьминіг".