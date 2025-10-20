309 км/год на перехоплення: в Україні запущено серійне виробництво дронів Bullet

Українська компанія “Генерал Черешня” оголосила про запуск у серійне виробництво дронів-перехоплювачів Bullet, призначених для виявлення та знищення ворожих безпілотників типу Shahed. Під час випробувань апарат розвивав швидкість до 309 км/год.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба компанії.

Про дрон-перехоплювач Bullet

Команда інженерів і розробників компанії "Генерал Черешня" у тісній співпраці з підрозділами оборони завершила створення та розпочинає серійне виробництво перехоплювача-дрона Bullet.

За повідомленням пресслужби, Bullet призначений для виявлення й нейтралізації ворожих ударних БПЛА типу Shahed. Під час випробувань апарат розвивав швидкість до 309 км/год, що забезпечує необхідну маневреність і швидкодію для перехоплення швидко маневруючих повітряних цілей. Розробка поєднує сучасні аеродинамічні рішення з динамічним програмним забезпеченням, здатним оперативно реагувати в тактичних умовах.

"Українське небо має бути безпечним. Без жодного ворожого мотлоху. "Генерал Черешня Bullet" — це реальний інструмент, який дозволить захистити українські обʼєкти інфраструктури, житлові квартали і масиви. Ключове — захистити людські життя, - йдеться в повідомленні.

Bullet випускається у кількох варіантах — для денного та нічного застосування, а також у версії з системою донаведення, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Ми поставили перед собою чітку мету – створити ефективний інструмент оборони, який підвищить здатність підрозділів захищати критичні об’єкти та цивільну інфраструктуру... Ми продовжимо вдосконалювати Bullet, щоб надати підрозділам сучасні та надійні рішення для протидії повітряним загрозам", – зазначив засновник компанії "Генерал Черешня" Ярослав Гришин.

У компанії також назвали ключові факти про Bullet:

Призначення: перехоплення й нейтралізація ворожих ударних БпЛА, зокрема типу Shahed та подібних загроз.

Максимальна швидкість (випробувальна): 309 км/год.

Конструкція: аеродинамічно оптимізована для високих швидкостей і виняткової маневреності.

Далі в планах — масштабування виробництва, щоб забезпечити підрозділи оборони необхідною кількістю апаратів відповідно до бойових вимог.

Нагадаємо, виробництво оборонної продукції України зросло у 35 разів. Щоб забезпечити ЗСУ зброєю для знищення ворога, українські підприємці самі взялися за її створення.