Половина українських IT-спеціалістів боїться втратити роботу у 2026 році

Програмування
Половина українських IT-спеціалістів боїться втратити роботу у 2026 році / Unsplash

Попри обережне зростання кількості вакансій навесні 2026 року, 51% українських ІТ-спеціалістів досі відчувають страх втрати роботи. Найбільш захищеними на ринку залишаються експерти з кібербезпеки та штучного інтелекту, тоді як дизайнери та розробники ігор найчастіше опиняються без контрактів.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дослідження DOU. 

В опитуванні взяли участь понад 4700 фахівців. Попри те, що 82% айтівців в Україні зараз працевлаштовані, частка тих, хто перебуває в активному пошуку, зросла до 16%. Це пов'язано зі скороченням кількості людей на "бенчі" та поверненням фахівців із тривалих відпусток.

Хто в дефіциті, а хто під загрозою

Ринок праці в 2026 році демонструє чіткий поділ на "дефіцитні" та "кризові" напрями. Найвищий рівень зайнятості демонструють технічні спеціалісти, відповідальні за інфраструктуру та нові технології.

Рівень зайнятості за напрямами:

  • Security (кібербезпека): 100% — працевлаштовані всі фахівці;
  • Системні адміністратори: 98%;
  • DevOps-інженери: 93%;
  • AI/ML (штучний інтелект): 92%.

На іншому полюсі опинилися креативні індустрії. Майже 40% дизайнерів та геймдев-розробників зараз не мають стабільної роботи. Що стосується причин звільнень, то найчастіше компанії вдаються до оптимізації штату (38%) та скорочень через фінансові труднощі (32%). Цікаво, що безпосередньо через впровадження ШІ роботу втратили лише 5% респондентів.

Рівень тривожності на ринку

Страх втратити роботу залишається стабільним: в Україні про нього заявляє 51% опитаних, а серед тих, хто виїхав за кордон — 57%. Найвищий рівень тривоги фіксують серед розробників (Software Engineers) та фахівців із продажу. Найспокійнішими виявилися аналітики та технічні ліди, які мають критичне значення для підтримки існуючих проєктів.

Нагадаємо, рекордні 8 тисяч вакансій та бум MilTech: аналітика ІТ-ринку праці за І квартал 2026 року. У березні кількість пропозицій на ринку сягнула найвищого показника за останні 50 місяців. Ключовим драйвером зростання став сектор оборонних технологій, де попит на інженерів продовжує стабільно збільшуватися.

Автор:
Максим Кольц